Modri pokazali podjetniško žilico in premagali rdeče #video

The Biggest Loser Slovenija

Središče Ljubljane je danes gostilo modro in rdečo ekipo, ki sta se pomerili na izzivu. Za nalogo so morali tekmovalci z denarjem opraviti čim boljši nakup. Prodajna in pogajalska žilica se je pokazala predvsem v modri ekipi.

Vsaka skupina je dobila po 100 evrov in seznam surovin, ki jih je morala kupiti na tržnici. Ekipi sta imeli na voljo 30 minut. Modri so na krilih Željka in Roka super barantali in kmalu dobili izvrstno idejo. Rok je na drugi stojnici vprašal branjevko, ali bi zamenjala izdelke za njegov dres s podpisi tekmovalcev. Branjevka je ponudbo sprejela in modri so enako storili tudi na preostalih stojnicah ter tako gladko premagali rdeče. Ti so bili manj iznajdljivi, saj so že na prvi stojnici za nakup porabili skoraj 20 minut. Na koncu so porabili 16,50 evra, medtem ko je znesek 100 evrov pri modri ekipi ostal nedotaknjen.

Po izzivu je tekmovalce že čakal kuhar Jaka, ki je preveril in ocenil njihov nakup. Ob pomoči Rebeke in Simona so pripravili super kosilo in še vrhunsko solato z regratom.

Sledil je večerni trening z Natašo in Janom, ko je vse navzoče presenetila Marta. Po tednu dni se je vrnila v šov. "Ona je naš sonček, zato smo nadvse veseli, da je ponovno med nami," so povedali tekmovalci rdeče ekipe.

So se pa danes že pokazale napetosti med skupinama. Predvsem modri so imeli precej povedati na račun rdeče ekipe.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.