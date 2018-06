Marko priznal: Pogrešal jih bom #video

Nocoj ob 22. uri na Planet TV ne zamudite posebnega dela komentatorske oddaje Od težaka do junaka, v katerem bo voditeljica Jasna Kuljaj s sokomentatorji gostila zmagovalca ali zmagovalko in preostale tekmovalce ter trenerja in tako postavila piko na i drugi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija.