Kocka bo padla - dobesedno #video

The Biggest Loser Slovenija

Sreda je dan za skušnjavo, odločala pa bosta kocka in pomanjkanje ekipnega duha pri enem od tekmovalcev. Videli bomo tudi, kdo ima višji prag bolečine pri odvzemu krvi, moški ali ženske.

Jutro v šovu The Biggest Loser Slovenija se bo začelo s pregledom pri zdravniku in ne prav priljubljenim odvzemom krvi. Tako so pogled na kri prenašali moški:

In tako ženske:

Kot se za lep in sončen dan spodobi, bo sledil trening na prostem. Ob Ljubljanici bosta Jan in Nataša poskrbela za aktiven dopoldan, pobudo za trening s svojim "kung fu" vložkom pa bo dal tudi Edo, ki bo odkril ninjo v sebi …

Popoldne bo čas za skušnjavo, ki bo sladko-slanega okusa, glavno vlogo pa bo imela kocka.

Skupini sta se izziva lotili taktično, le eden pa bo s svojo odločitvijo in nepodporo ekipni odločitvi razburil preostale sodelujoče. Kdo bo to, preverite v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.