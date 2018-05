Izkupiček skušnjave: Med skupinama je dokončno počilo #video

The Biggest Loser Slovenija

Za nami je eden najbolj napetih dni v hiši The Biggest Loser Slovenija. Skušnjava je dokončno razkrila hudo rivalstvo med ekipama, sodu pa so dno izbile Željkove besede, ki jih je namenil Marti.

Začetek dneva s treningom pilatesa v družbi gostujoče trenerke Andreje in stalnima trenerjema Natašo in Janom je tekmovalcem pognal kri po žilah. Na vaji so preizkusili svoje raztezne in gibalne sposobnosti, pridružila pa se jim je tudi pevka Nuša Derenda.

Na skušnjavi je bila v središču pica. Rdeči so se prvi odločili, da bodo jedli, nato še modri, vendar je Petra vztrajala, da ona ne bo. Sistem vsi ali nihče se je tako porušil. Igra se je začela in večina tekmovalcev je zmogla pojesti kos pice ali dva, medtem ko je Željko v svojem slogu igri dodal svoj pečat. Pojedel je deset kosov pice, čeprav je že po drugem dobi imuniteto.

Kljub polnim ustom mu je uspelo z neprimerno opazko "Daj ti rajši žaluj in bodi tiho," užaliti še Marto, kar je bila kaplja čez rob med skupinama. Marta se je zaradi teh besed in napetosti med ekipama preselila iz sobe modrih, Edo pa je povedal, da z Željkom noče več imeti opravka.

Modri so takoj po skušnjavi odšli na trening, kjer je Željko prišel v konflikt še s Petro, ki se je postavila na stran rdečih. Ozračje je bilo res naelektreno, ekipi sta se držali vsaka zase. Petra je rekla, da je Željko psihični bolnik in da obstaja znotraj modrih štiriperesna deteljica, katere član ona ni, saj se bolj razume z rdečimi. Željko je neprestano poudarjal, naj rdeči ne jokajo.

