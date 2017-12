Fantje razočarani, Mojca in Indira nad odločitvijo navdušeni #video

Na tokratnem tehtanju v šovu The Biggest Loser Slovenija bosta na izločanje odšla najslabša tekmovalka in najslabši tekmovalec. Fantom in Majdi se to ne zdi pošteno, Indira in Mojca pa sta s takšno odločitvijo povsem zadovoljni.

Fantje že vse od božičnega večera, ko so slišali, da ta teden na izločanje odhaja najslabši tekmovalec in najslabša tekmovalka, niso najboljše volje. Takšen način se jim ne zdi pošten, saj so prepričani, da bo moral na izločanje oditi tisti, ki pade pod rumeno črto, ne glede na spol.

In medtem ko so fantje z negodovanjem sprejeli Špelino novico, je Indira s to odločitvijo povsem zadovoljna. "Meni je to v redu, jaz sem novico dobro sprejela, ker že od začetka vidimo, da fantje bolje izgubljajo težo. Ne izgubljamo enako kilogramov, zato se mi zdi pošteno, da igramo ženske proti moškim," je dejala Indira.

[video: 67134 / ]

"Fantje, nekdo od vas se bo torej jutri znašel na izločanju," je proti fantom pogledovala Špela. "Kaj mislite, kako bodo glasovali preostali člani vašega spola na izločilnem glasovanju?" Čeprav bi bilo taktično seveda najpametneje, da bi fantje na današnjem izločanju domov poslali enega tekmovalca, pa se zdi, da se to ne bo zgodilo. "200-odstotno sem prepričan, da me ne bodo poslali domov, če se bom znašel pod rumeno črto," je dejal Aleksandar, ki je verjame, da bodo fantje spoštovali dogovor in iz igre najprej pometali dekleta. Pa se bodo zares držali dogovora? Kaj pa, če se bo pod rumeno črto znašel Bojan? Ga bodo zares obdržali v hiši, ali bodo taktično glasovali za njegov odhod domov?

