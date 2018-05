V šovu nadvse osrečili otroke

Dobrodelni The Biggest Loser Slovenija

Šov The Biggest Loser Slovenija, v katerem tekmovalci pridno in vztrajno izgubljajo kilograme, je dobil tudi dobrodelno noto.

"Navdušeni smo, da lahko sodelujemo tudi pri dobrodelnosti, otroci so nas naravnost prevzeli," so se strinjali tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija. Ekipa šova se je namreč odločila, da risbicam na platnu, ki so jih skupaj z otroki iz vrtca narisali naši tekmovalci, dodeli dobrodelno noto.

Otrokom iz socialno ogroženih družin bodo omogočili letovanja

V ta namen je produkcijska hiša Omega Production v sodelovanjem s Planet TV vrtcu Pod gradom podarila vrednostni bon, vsota pa je šla v sklad vrtca. Otrokom iz socialno ogroženih družin bodo tako omogočili letovanja, dogodivščine na kmetiji, obisk gledališča, muzeja in še kaj. To pa še ni vse. Dobrodelnosti se je pridružil še ljubljanski hotel Intercontinental, saj so vse igrače, ki so jih otroci dobili ta dan, prejeli prav od njih.

"Zelo vesela sem, da je producent Nemanja Mičić imel posluh in prisluhnil moji ideji. Otroci namreč potrebujejo trenutke, kot je bil včerajšnji. Druženje in risanje je tako pustilo pečat ne le tekmovalcem in ekipi, pač pa tudi v otroških očeh, kar je neprecenljivo," pa je povedala kreativna producentka Lili Rodošek.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri, za tem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.