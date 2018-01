Dobili smo finaliste šova The Biggest Loser Slovenija #video

V 13. tednu šova The Biggest Loser Slovenija sta se morala posloviti Mojca in Boštjan, ki sta tako ostala tik pred vrati velikega finala. Mojca si je domov želela že vse od začetka tedna, Boštjan pa je bil ob takšnem razpletu izjemno razočaran.

Foto: Planet TV

Tekmovalci so prvi šok doživeli že kmalu po prihodu v studio, ko jim je Špela zaupala, da danes domov odhajata kar dva tekmovalca. "Nisem vedela, kaj naj si mislim, najprej sem potrebovala kar nekaj sekund, da sem dojela to informacijo," je bila v šoku Indira.

Tehtnica je bila v tem tednu najbolj prizanesljiva do Bojana, ta v preteklem tednu ni shujšal niti za en sam gram, tokrat pa je šokiral tudi samega sebe, saj je izgubil kar šest kilogramov, kar je 4,9 odstotka teže.

[video: 67277 / ]

Odličen rezultat je v tem tednu uspelo doseči tudi Iztoku, ki si ni mislil, da mu bo šlo tako zelo dobro. Iztok je shujšal za 3,7 kilograma, kar pomeni 3,76 odstotka.

[video: 67278 / ]

S posebno strategijo se je na tehtanje odpravila tudi Indira, ki je v tem tednu vse sile usmerila v to, da bi se prebila v veliki finale. Ne samo, da se je odpovedala hrani, odpovedala se je tudi vodi in še povečala število treningov. Rezultat na tehtnici je bil 2,4 kilograma minusa oziroma 3,05 odstotka teže, kar jo je uvrstilo na tretje mesto na današnji lestvici, obenem pa je prekrižala moške načrte, saj so načrtovali, da bo veliki finale povsem moško obarvan. "Danes sem tako zelo srečna, da tega sploh ni mogoče opisati. V Boštjanovih očeh sem videla, da me komaj gleda, joj, sem srečna," je bila iskrena Indira, ki ima tudi v finalu velike načrte.

[video: 67279 / ]

Trije pod rumeno črto

Pod rumeno črto so se tokrat znašli trije tekmovalci. Mojca, Boštjan in Aleksandar. Najmanj je v tem tednu shujšala Mojca, ki ji je uspelo stopiti le 0,6 kilograma, kar je bilo 0,64 odstotka. Ob tem rezultatu je bila navdušena, saj se je zavedala, da bo to zadostovalo za odhod domov in da bo po 13 tednih lahko objela svoje domače in začela načrtovati nosečnost.

[video: 67281 / ]

Mojca ob takšnem rezultatu ni bila niti najmanj razočarana, saj je ves teden delala za to, da bi lahko šla domov, zato so se ji ob rezultatu na tehtnici močno zasvetile oči.

[video: 67283 / ]

Boštjan je na tehtanju doživel veliko razočaranje, saj mu je uspelo izgubiti le 1,7 kilograma oziroma 1,92 odstotka teže, kar žal ni bilo dovolj, da bi se povzpel nad rumeno črto.

[video: 67280 / ]

Tudi Aleksandar ni imel najboljšega tedna, izgubil je 2,5 kilograma oziroma 2,13 odstotka, kar je pomenilo, da se bo znašel na izločilnem glasovanju in bo zdaj odvisen od glasov tekmovalcev, ali se mu bo uspelo uvrstiti v finale ali pa bo odšel domov.

[video: 67282 / ]

Mojca in Boštjan pomahala v slovo

Na koncu sta se morala iz hiše posloviti Mojca in Boštjan, ki sta na izločanju dobila največ glasov.

[video: 67284 / ]

Mojca je odšla z nasmehom na obrazu, Boštjan pa je bil globoko razočaran, saj je od sebe pričakoval veliko več in si ni mislil, da se bo njegova pot končala tik pred vrati velikega finala.

[video: 67285 / ]

Mojca in Boštjan sta se tako poslovila, finalisti pa so si privoščili slastno večerjo, na kateri niso šteli kalorij, in tako potešili sestradane želodčke, ki v tem tednu niso videli veliko hrane.

[video: 67287 / ]

Indira, Bojan, Aleksandar in Iztok so tako prišli do velikega finala. Le kdo bo na koncu slavil zmago? Kdo je vaš favorit?

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV.