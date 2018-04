Boksarski obračun v The Biggest Loser Slovenija

The Biggest Loser Slovenija

Danes bo v oddaji The Biggest Loser Slovenija boleče, saj bodo padale pesti.

"Bilo je peklensko, a hkrati noro. Počutimo se kot v filmu Rocky," bodo nad treningom pri MMA-trenerju in profesionalnem borcu Boru Bratovžu navdušeni tekmovalci šova. "To bo kadio trening na boksarski način, kjer bodo pele pesti in tekel pot," pa bo že na začetku napovedal Bor.

Sledilo bo medsebojno porivanje ena na ena. Največ poguma bosta zbrala Blaž in Tomaž, ki se bosta pomerila s profesionalcem Borom, ta pa bo pokazal, da z njim ni šale. Sledile bodo vaje boksanja in udarcev v vrečo, nato pa se bodo med seboj pomerili tudi nekateri tekmovalci. Bodo pesti povedale, kar besede ne izrečejo?

Eden od tekmovalcev bo prvi doživel kolaps, Marta pa bo ugotovila, da so letošnji tekmovalci pravi "kripl bataljon". Zakaj, preverite v nocojšnji oddaji šova The Biggest Loser Slovenija, kjer se bodo tekmovalci soočili tudi z novo skušnjavo. Jim bo tokrat uspelo pridobiti imuniteto?

