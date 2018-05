Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka »Babji ravs« zaradi Indirinih prsi! #video Avtor: Planet TV

V oddaji Od težaka do junaka se je Jasna spet obregnila ob Indirine prsi in zaradi njene pripombe je v studiu završalo. Moški del komentatorjev je bil navdušen in pričakoval pravi »babji ravs«. Kako se je končalo?