Pet zabavnih dejstev o šovu Ta teden z Juretom Godlerjem

Da je za oddajo, kakršna je Ta teden z Juretom Godlerjem, potrebnega precej dela, ni nobena skrivnost. Obstaja pa nekaj dejstev o šovu, ki jih zagotovo niste poznali in jih z veseljem delimo z vami.

Danes bo na sporedu že zadnja oddaja aktualne sezone in zabavni Jure Godler vam bo skupaj s svojo ekipo postregel z mnogo zanimivimi temami, kot so pogled Marjana Šarca na državni proračun, stavka policistov, pokomentirali bodo novo modno odločitev Mira Cerarja in iz zabavnega zornega kota govorili še o številnih drugih političnih farsah.

Še prej pa si lahko preberete nekaj zabavnih dejstev, ki nam jih je zaupal urednik oddaje Tomi Gračanin.

Pri pripravi oddaje sodeluje okoli 40 ljudi (skupaj z majhnim občinstvom, ki je prisotno na snemanjih).

Scenaristi oddaje napišejo vsak teden več besedila, kot ga potrebujemo, in manj, kot jim je bilo naročeno.

Kje najdejo vsebine? To se tudi mi sprašujemo (smeh, op. p.).

V pisarni lovi Wi-Fi Sove iz sosednje stavbe, tako da imamo dostop do vseh uradnih in neuradnih informacij. A pozor: brez panike, to je seveda samo še ena šala v Godlerjevem slogu in je popolnoma izmišljena.

Tapisom v pisarni uredništva je tudi poligon za trening mladih forenzikov s fakultete za varnostne vede.

Tako! Zdaj veste vse! Spremljajte oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem še naprej.

Spomladi prihaja nova, daljša sezona, prihodnji teden pa ne zamudite oddaje, v kateri bodo strnjeni vsi najboljši trenutki oddaje te sezone. Oddaja je na sporedu ob 22.30 na Planetu.