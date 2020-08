Privoščite si sproščen večer pod zvezdami

Na prijetnem zunanjem prizorišču SiTi Teatra BTC, ki je v začetku poletja zaživelo na robu ljubljanskega BTC Cityja (za restavracijo Argentino), se bo program nadaljeval vse do 17. septembra. Organizatorji so poleg pestrega nabora komedij, koncertov in predstav za otroke poskrbeli za vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev širjenja virusa, pa tudi za streho, ki omogoča izvedbo prireditev v primeru muhastega vremena.

Pod zvezdami se boste lahko nasmejali Ladu Bizovičarju in Janezu Hočevarju Rifletu, ki bosta v komični uspešnici skupaj Čakalnica nastopila že 140-ič. Za nasmejan skok v novo šolsko leto, bo poskrbel Uroš Kuzman, edini slovenski komik z doktoratom iz matematike, ki nas bo v monokomediji Profesor Kuzman mlajši popeljal na ekskurzijo po spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in špricanje. Kogar bolj mika pot na Triglav, se lahko pridruži Perici Jerkoviću in Alešu Novaku na njuni epski pustolovščini, polni presenečenj in komičnih zapletov, v uspešnici Slovenec in pol. Vrhunec programa predstavlja napoved predpremiere nove, zelo nalezljive komedije o poštenem državljanu Janezu Novaku, ki pridno živi svoje malo srečno življenje, dokler mu na sistematskem pregledu ne potrdijo okužbe s skrivnostnim virusom in se mu življenje obrne na glavo. Za dobro uro karantene smeha bodo 9. septembra poskrbeli Klemen Slakonja, Tadej Toš in Gregor Podričnik. Nasmejan večer pod zvezdami se obeta tudi z gostovanjem Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, ki se v Ljubljano vrača s komedijo Realisti, veliko zmagovalko Dnevov komedije 2019.

Za najmlajše gledalce je rezervirana zadnja nedelja v avgustu, ko si bodo na letnem odru SiTi Teatra BTC lahko ogledali lutkovno pravljico Volk in trije prašički.

V glasbeni september bomo vstopili z nežnima in žametnima vokaloma Saše Vipotnik (AKA Neomi) in Aleksandre Ilijevski (Pliš). Naše duše bosta pobožali v okviru koncertnega cikla 1na1, v katerem bosta zaradi velikega zanimanja ponovno nastopila tudi Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti. Program SiTi Teatra pod zvezdami se bo 17. septembra zaključil s koncertom Klemna Slakonje & Small banda.

Program SiTi Teater pdo zvezdami

28.8. ob 20.30: ČAKALNICA, komedija z Janezom Hočevarjem Rifletom in Ladom Bizovičarjem

29.8. ob 20.30: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI, monokomedija z Urošem Kuzmanom

30.8. ob 18.00: VOLK IN TRIJE PRAŠIČKI, lutkovna predstava za otroke

3.9. ob 20.30: 1NA1: SAŠA VIPOTNIK & ALEKSANDRA ILIJEVSKI, koncert

4.9. ob 20.30: SLOVENEC IN POL , komedija s Perico Jerkovićem in Alešem Novakom

5.9. ob 20.30: 1NA1: GUŠTI IN TOMI M., koncert

9.9. ob 20.30: JANEZ NOVAK, predpremiera komedije s Klemnom Slakonjo,Tadejem Tošem in Gregorjem Podričnikom

10.9. ob 20.30: JANEZ NOVAK, predpremiera komedije s Klemnom Slakonjo, Tadejem Tošem in Gregorjem Podričnikom

12.9. ob 20.30: REALISTI, zmagovalna predstava Dnevov komedije 2019

17.9. ob 20.30: KLEMEN SLAKONJA & SMALL BAND, koncert

Informacije in rezervacije: info@sititeater.si , 070 940 940predprodaja vstopnic: Petrol, Info točka BTC (dvorana A), Cankarjev dom in druga prodajna mesta Moje kartespletna predprodaja: www.sititeater.si www.mojekarte.si prodaja: na prizorišču uro pred vsakim dogodkom

