Zvezdnik z dolgo zgodovino nesreč v filmu kar sam pilotiral letalo

Zvezdnik Harrison Ford, ki je v filmu igral pilota, je tudi v resničnem življenju licenciran pilot in je zato kar sam posnel prizore letenja v filmu Šest dni, sedem noči (Six Days Seven Nights). Pridobiti je sicer moral več dovoljenj zavarovalnice, da je lahko sam pilotiral in za nameček na krovu prevažal tudi ostali del igralske zasedbe.

Harrison Ford in Anne Heche v filmu Šest dni, sedem noči

"Gre za kombinacijo svobode in odgovornosti," je svojo ljubezen do letal opisal Ford, ki je leta 2015 povedal, da na leto opravi od 225 do 250 ur letenja. Čeprav se je med snemanjem filma vse dobro končalo, pa je izkušeni pilot v svoji dolgi letalski karieri doživel tudi nekaj nezgod.

Leta 1999 je strmoglavil s svojim helikopterjem Bell 206, vendar ni bil poškodovan. Leto pozneje je bil s svojim šestsedežnim letalom Beechcraft Bonanza prisiljen zasilno pristati zaradi slabega vremena.

Nekoliko hujšo letalsko nesrečo je doživel leta 2015. Ta je 72-letnika skoraj stala življenja. Zasilno je pristal na igrišču za golf. V oddaji Ellen je razkril, da je imel izpahnjen gleženj, zdrobljeno medenico in zlomljen hrbet ter dobil močan udarec v glavo, iz katere je močno krvavel. Več v videoposnteku.

Zadnjo neprijetno izkušnjo je zvezdnik doživel leta 2017, ko je skoraj trčil s potniškim letalom. Nadzorni stolp je prosil za dovoljenje za pristanek, ki ga je tudi dobil, a na njegovo presenečenje se je med pristajanjem pod njegovim letalom nenadoma pojavilo veliko potniško letalo s 110 potniki.

Ko je nadzorni stolp vprašal, kaj se dogaja, mu je kontrolor letenja sporočil, da je zgrešil pristajalno stezo in da je težava v tem, da pristaja na površini, ki temu ni namenjena.

Harrisona Forda in njegove pilotske veščine si lahko v filmu Šest dni, sedem noči (Six Days Seven Nights) ogledate nocoj ob 20. uri na na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.