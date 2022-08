Za vsakim junakom stoji njegov ljubljenček!

Letošnje vroče poletje bo ostalo v znamenju super-junakov in super-ljubljenčkov vseh vrst in oblik, saj v kina prihaja najbolj zabaven animirani film tega leta – DC LIGA SUPER-LJUBLJENČKOV ! Kot se za film tako velikih razsežnosti spodobi, se je v ta namen zbrala izjemna ekipa sinhronizatorjev, ki je likom podelila svoj glas in tudi delček osebnosti.

Svoje glasove so likom posodili: Predrag Lalič kot super-pes Kripto, Sašo Prešeren kot kuža As, Klemen Bunderla kot Superman, Uroš Bitenc kot morski prašiček Kih, Gregor Trebušak kot Aquaman, Ota Roš kot Čudežna ženska, Mirko Medved kot Batman, Živa Medved kot Lois Lane, Anamarija Krese kot Zelena svetilka, Katja Ogrin kot pujsa TP, Tina Ogrin kot želvica Marta, Barbara Vidovič kot Lulu, Jaka Vižintin kot veveriček Čip in Flash, Aleksander Golja kot Lex Luthor in Ela Kolšek kot mucka Mijavkica.

V zgodbi spoznamo psa z imenom Kripto, ki je super-pes in sta s Supermanom nerazdružljiva prijatelja. Delita si enake supermoči in se z njihovo pomočjo z ramo ob rami borita proti kriminalu v mestu Metropolis. Nekega dne se zgodi nepredstavljivo in Supermana, skupaj z ostalimi člani Lige pravičnih, ugrabijo.

Kripto mora zato prepričati pisano druščino iz zavetišča, med katerimi so pes As, TP trebušasta pujsa, želvica Marta in veveriček Čip, da izurijo svoje na novo odkrite supermoči in mu pomagajo rešiti pogrešane superjunake.

DC LIGA SUPER-LJUBLJENČKOV v kina po Sloveniji prihaja predpremierno že od 11. avgusta, vstopnice pa so že v prodaji na spletnih straneh in blagajnah Cineplexxov, Mariboxa in Koloseja. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.