V Europark varno po nakupih in po kulinarične užitke

Obenem lahko v gostinskih lokalih največjega nakupovalnega središča severovzhodne Slovenije izbirate med pestro kulinarično ponudbo, ki bo navdušila vse prave gurmane. Na enem mestu si lahko privoščite vse, tako varne nakupe kot brezskrbno razvajanje brbončic!

V Europarku vas pod eno streho čaka veliko nakupovalnih in kulinaričnih užitkov ter zanimivega dogajanja. V največjem mariborskem nakupovalnem središču z nadstandardnimi higienskimi ukrepi že ves čas skrbijo za zdravje in varnost obiskovalcev ter zaposlenih.

Pogoj PCT pooblaščene osebe preverjajo le pri vhodu v nakupovalno središče, potem pa lahko obiskovalci svoje potrdilo pospravijo in se brezskrbno odpravijo po nakupih ali se usedejo na kavo v katerega izmed gostinskih lokalov. Tako vsi obiskovalci kot zaposleni v nakupovalnem središču izpolnjujejo pogoj PCT, kar zagotavlja popolnoma varno nakupovalno okolje, kjer lahko prav vsakdo sproščeno nakupuje in se razvaja.

Europark Maribor – upravlja SES Spar European Shopping Centers

Nakupovalno središče Europark Maribor upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Trenutno podjetje upravlja 30 nakupovalnih središč v srednji, južni in vzhodni Evropi s skupno površino več kot 820 tisoč kvadratnih metrov. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. Leta 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah odprta ves čas, vendar je moralo veliko najemnikov v času t. i. zaprtja države svoje prodajalne zapreti za tedne ali celo mesece. Ažurna komunikacija in inovativni ter tehnično dovršeni ukrepi skupine SES – Spar European Shopping Centers v povezavi s pandemijo COVID-19 so kljub temu omogočili varno poslovanje nakupovalnih središč v prilagojeni obliki. Leta 2020 so najemniki na lokacijah SES – Spar European Shopping Centers ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. SES že od vsega začetka ponuja svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, nadzora gradnje, oddajanja nakupovalnih površin in upravljanja nakupovalnih središč tudi zunanjim lastnikom nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so bila že večkrat nagrajena z državnimi in mednarodnimi priznanji na področju arhitekture in oblikovanja, trajnostnega razvoja, prometnega načrtovanja in inovativnega trženja. SES je del skupine SPAR Austria.

Dodatne informacije na: www.europark.si in www.ses-european.com.

Nakupovalno središče Europark Maribor je prejelo naslednje mednarodne nagrade:

V letih 2009, 2010, 2015 in 2016 je bilo z različnimi marketinškimi kampanjami med finalisti za mednarodno nagrado Solal Marketing Award, ki jo podeljuje Mednarodno združenje nakupovalnih središč za najučinkovitejše marketinške kampanje v Evropi in Južni Afriki. Leta 2020 je prejelo certifikat TüV Süd za odlične higienske in varnostne standarde.