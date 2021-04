V Cityparku ponovno odprte vse trgovine, v tednu pred nami pa si osvežite tudi svojo modno garderobo

Oglasno sporočilo

Največje nakupovalno središče v Sloveniji Citypark skladno z omilitvijo vladnih ukrepov danes ponovno odpira popolnoma vse trgovine. Obratovale bodo po običajnem delovnem času, torej od ponedeljka do petka od 9. do 21. ure , v soboto pa od 8. do 21. ure. Interspar in DM sta vse dni odprta že od 8. ure.

Zaradi sproščanja vladnih ukrepov tako ponovno lahko nakupujete tudi v vseh trgovinah z oblačili in obutvijo ter s športno opremo. Prav tako lahko obiščete tudi oba frizerska salona.

Tudi gostinski lokali ostajajo odprti, ponujajo možnost osebnega prevzema ali dostave. Podrobnejši seznam vseh trgovin je ves čas dostopen na www.citypark.si .

Danes se začenja tudi Cityparkov teden mode »Garderoba«, ki bo potekal na Cityparkovem Facebooku in Instagramu. Vsak dan bodo na družbenih omrežjih objavljeni predstavitveni videi s »stylingi«, ki jih bodo pripravili slovenski modni guruji. Med drugim boste lahko videli, kako svoje modne kombinacije sestavlja Lorella Flego, Nicclinn, Mami na off in Jona Slaček. Vse do petka, 17. aprila, boste lahko skupaj z znanimi obrazi spoznavali modne trende in najboljše kose oblačil, ki jih najdete v središču, obenem pa vas bodo presenetili tudi s številnimi norimi nagradami.

Seveda je nakupovanje v Cityparku tudi v tem času varno, saj skrbijo za visoke higienske standarde. Poleg tega, da je Citypark največje nakupovalno središče pri nas, ves čas skrbijo za razkuževanje, nošenje mask in upoštevanje varnostne razdalje. Varnostna služba tudi stalno spremlja in nadzoruje, ali ljudje spoštujejo ukrepe in koliko obiskovalcev se nahaja v središču. Od nedavnega so tudi ponosni lastnik certifikata s strani TÜV AUSTRIA za najvišje higienske standarde.

Naročnik oglasnega sporočila je EUROMARKT CENTER D.O.O.