Sreča na dveh kolesih

GLC © DZT / Julia Nimke

Čakajo vas romantične poti s kulturnimi znamenitostmi, panoramski razgledi kot z razglednice, kulinarične specialitete v zasanjanih mestecih, nastanitve, prijazne do kolesarjev, in še veliko več. Kdaj boste odkolesarili novim dogodivščinam naproti? Odkrijte najlepše kolesarske poti v Nemčiji!

Oglejte si video.

Magdeburg Urban cycling on a bridge © DZT / Felix Meyer

Sproščeno se vozite ob veličastnem Renu – po Renski kolesarski poti. Reka Ren že od nekdaj močno vpliva na ljudi, ki živijo ob njenih bregovih.

Na Renski kolesarski poti, ki je hkrati evropska kolesarska pot EuroVelo 15, lahko kolesarji spoznavate zgodovino in kulturo vse od izvira reke v Alpah do njenega izliva v Severno morje.

Pomen Rena vseskozi dokazuje veličastna arhitektura, na primer gradovi, trdnjave, spomeniki, cerkve in zgodovinska mesta. Naravna čudesa, kot je slikovito srednje Porenje z znamenitim Lorelajem, bodo razvajala vaš estetski čut, regionalne kulinarične specialitete pa brbončice. Ljubitelji vina se lahko veselite lokalno pridelanih vin iz vinogradov levo in desno od Rena, ljubitelji umetnosti pa boste navdušeni nad pestrim kulturnim programom. Za vsakogar se najde nekaj!

S kolesom po starem mestnem jedru mesta Mainz in pogledom na Mainzovo katedralo © DZT / Julia Nimke

Kaj pravite na kolesarjenje skozi slikovito pokrajino kot iz pravljice?

Gremo na jug in se podajmo na kolesarsko pot med Bodenskim in Kraljevskim jezerom. Kolesarska pot na dolge razdalje se začne pri Bodenskem jezeru, ki mu zaradi velikosti pravijo kar Švabsko morje, nato pa vas po predalpski naravni krajini s panoramskimi pogledi na Alpe pripelje vse do Kraljevskega jezera.

Čakajo vas neprekinjena alpska panorama, idilična jezera, vasice in mesta ter pravljični gradovi kralja Ludvika II. Bavarskega. Te lepote in zanimivosti pa si je treba prislužiti – premagati bo treba kar nekaj vzponov. Tura se začne v mestu Lindau in kmalu za Immenstadtom zavije proti Sonthofnu, nato pa se pri Rettenbergu vrne na izvirno traso. Po gričevnati pokrajini Allgäua boste kolesarili mimo pivovarne Bad Tölz ter jezer Tegernsee in Schliersee. K obisku vabita gradova Hohenschwangau in Neuschwanstein, na koncu pa vas bosta s svojo lepoto osupnila Berchtesgaden in Kraljevsko jezero.

Kolesarka pot Bodensee-Königssee-Radweg ob jezeru Königsee © DZT / Günter Standl

Seveda lahko ostanete še nekaj dni in na kolesarski poti okoli Bodenskega jezera občudujete lepote kar treh držav. Na poti okoli Bodenskega jezera boste prekolesarili skoraj 270 kilometrov po Nemčiji, Avstriji in Švici. Pot ves čas poteka blizu obale – tako vas na eni strani spremlja jezero, na drugi pa pogled na Alpe. Elegantno boste drseli skozi čudovito pokrajino in uživali v gostoljubju treh držav; razvedrila in raznolikosti ne bo manjkalo. Samo na nemški strani se od Konstance vrstijo slovita mesta in znamenitosti, vključno s cvetličnim otokom Mainau, samostanskim otokom Reichenau, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, gradom Meersburg in mestom Lindau. Pot se nadaljuje do mest Bregenz, Rorschach in Stein am Rhein z očarljivim starim mestnim jedrom; nato pa se vrne v Konstanco.

Bodensko jezero, nabrežje Rena © Marketing & Tourismus Konstanz / Dagmar Schwelle

O Donavi so govorili kot o izviru Evrope, posvečena so ji dela velikih skladateljev in o njej govorijo premnoge legende. Na Donavski kolesarski poti boste iz prve roke spoznali, zakaj je ta reka že od nekdaj tako navdihujoča.

Donava izvira v parku gradu Fürstenberg v mestu Donaueschingen, v nadaljevanju pa na nekaterih mestih za 150 dni v letu popolnoma ponikne. Reka kmalu spet vznikne in doseže Ulm z najvišjim cerkvenim stolpom na svetu in Donauwörth, nato pa teče skozi spektakularno pokrajino pri ožini Donaudurchbruch v naravnem rezervatu Weltenburger Enge.

K ogledu vabijo tudi številne jame pod Unescovo zaščito na stranski poti skozi Urdonautal. V starem mestnem jedru Regensburga, ki je prav tako na Unescovem seznamu svetovne dediščine, vas čaka skoraj tisoč spomenikov. Nemška Donavska pot, ki je del evropske kolesarske poti EuroVelo 6, se konča v mestu Passau.

Ulm, most čez reko Blau v ribiški četrti © Getty Images / Martin Siepmann

V Cuxhavnu se konča tudi kolesarska pot ob reki Weser. Če bi se radi še malo nadihali morskega zraka, je to pravi kraj za vas. Kolesarska pot sledi toku reke od hribovja Weserbergland do Severnega morja skozi kar šest regij. Pot je skoraj brez vzponov, zato lahko uživate ob sproščenem kolesarjenju proti morju. Weserbergland se ponaša z zgodovinskimi mesti, gradovi in palačami.

V mestu Hameln si ne pozabite ogledati hiše čudežnega piskača, v Bremnu pa morate videti mestno hišo s kipom Rolanda, ki je del Unescove svetovne dediščine, in staro mestno jedro. V Severnonemški nižini obiskovalce čakajo ravnice in močvirja, posejani z vasmi, kmetijami in mlini na veter. Pot vodi naprej skozi zelena prostranstva Wesermarscha do obmorskega pristaniškega mesta Bremerhaven. Mesto je znano po pomorskem muzeju in emigracijskem centru. Na koncu poti pa boste nagrajeni z obalo in morjem.

Kolesarjenje ob reki Weser © DZT / Jens Wegener

Doživite popoln odklop na ovinkih kolesarske poti ob Majni. Kolesarska pot na dolge razdalje, ki poteka od izvirov do ustja reke Majne, se vije skozi Frankovsko in Hessen z urejenimi oznakami in restavracijami, prijaznimi do kolesarjev. Majna ima dva izvira, zato ima tudi tura dve izhodišči: Kolesarski izlet lahko začnete pri izviru Rdeče Majne v Frankovski Švici ali pri izviru Bele Majne v Frankovskem gozdu. V vsakem primeru se boste imeli izvrstno.

V pokrajini Obermain-Jura pot vodi skozi tako imenovani božji vrt do starega mestnega jedra Bamberga, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine. Reka si naprej utira pot skozi Steigerwald in Haßberge do Schweinfurta in naprej v frankovsko vinorodno deželo in počitniško regijo Liebliches Taubertal. Pot se konča v Mainzu nekoliko naprej od velemesta Frankfurt.

Bamberg, staro mestno jedro © unlimited / Francesco Carovillano

Če še niste našli prave reke zase, bi vas morda zanimala kolesarska pot ob Mozeli. Na tej poti ne bo manjkalo prelepih okljukov in vrhunskih vin! Mozela svoje potovanje začne v Franciji na južnem delu Vogezov. Nemška kolesarska pot ob Mozeli pa poteka skozi pretežno ravninsko, vendar izjemno raznoliko pokrajino.

Trier obiskovalce navdušuje z zgradbami iz rimskih časov, od mesta Schweich pa se Mozela prebija skozi Rensko skrilavo hribovje (Rheinische Schiefergebirge). Tu lahko odkrijete kulturne zaklade, kot so vinska ladja iz Neumagna (Neumagener Weinschiff) in rimske stiskalnice za vino na srednji Mozeli. Vredno si je ogledati tudi mesto Bernkastel-Kues in številne gradove ob tej čudoviti reki. Na cilju poti se pri Nemškem vogalu v Koblenzu Mozela izliva v Ren. Zaradi svojega šarma in veličastne pokrajine to pot pogosto imenujejo kar Königin, Kraljica.

Bernkastel-Kues, kolesarjenje v dolini reke Mozele © DZT / Günter Standl

Kolesarska pot po Porurju oziroma RuhrtalRadweg je dolga 240 kilometrov in pelje iz Sauerlanda v Porurje. Ob njej se vrstijo gozdovi, travniki, gradovi, znamenite predalčne lesene gradnje ter ostanki industrije. Izvozni stolpi, plavži in plinomeri so danes del športnih in kulturnih središč.

V neposredni bližini kolesarske poti si na kratkih razdaljah sledijo izjemne znamenitosti. Večinski del poti poteka ob reki in stran od motornega prometa. Na prvih 35 kilometrih je nekaj strmejših vzponov, nato pa sledi pretežno raven teren. Odkrijte rečno pokrajino Porurja, gozdnato sredogorje Sauerlanda ter Metropolo Ruhr, konurbacijo z ostanki težke industrije in rudarstva.

Oberhausen-Sterkrade, pogled na rudarski kompleks Zeche © RTG / Dennise Stratmann

Ste našli pot zase? Potem pa le pritisnite na pedale in začnite odkrivati najlepše strani Nemčije.

Naročnik oglasnega sporočila je Nemška turistična organizacija.