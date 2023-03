Slovenija krepi promocijo gospodarstva in turizma na trgu Združenih držav Amerike

Združene države Amerike s 332-milijonskim trgom so za slovensko gospodarstvo in turizem pomemben trg s številnimi priložnostmi. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s Slovensko turistično organizacijo, agencijo SPIRIT Slovenija ter drugimi partnerji letos ponovno pripravlja gospodarsko delegacijo, poslovno-investicijsko konferenco ter poslovni dogodek za turistična podjetja v Dallasu. Dogodek, ki bo potekal 6. in 7. aprila, predstavlja nadaljevanje uspešne lanskoletne zgodbe in eno v vrsti aktivnosti v sklopu večletne kontinuirane promocije Slovenije, tudi njenega turizma, na ameriškem trgu.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je izpostavil: "Slovensko gospodarstvo je izrazito izvozno usmerjeno. Pretekle krize so pokazale, da moramo nadaljevati z njegovo internacionalizacijo, pri tem pa razpršiti gospodarsko in turistično vlaganje tudi na trge izven EU. Združene države Amerike so opredeljene kot naš prioritetni trg s številnimi priložnostmi, Texas pa je drugo največje gospodarstvo v ZDA in deseto največje na svetu. Za prodor slovenskih podjetij na ta trg je potrebna večletna stalna prisotnost. Zato želimo našim podjetjem pomagati odpirati vrata s skupnim, usklajenim in celostnim pristopom k promociji Slovenije in h krepitvi gospodarskega sodelovanja."

V petek, 7. aprila, bo v Dallasu potekala NBA košarkarska tekma med Dallas Mavericks in Chicago Bulls, poimenovana "I feel Slovenia Night". Dogodek bo STO skupaj z Uradom Vlade RS za komuniciranje (UKOM) in Turizmom Ljubljana izkoristil za široko promocijo Slovenije z oglaševanjem na in ob igrišču, v času prekinitev tekme in v promocijsko-razstavnem prostoru v dvorani American Airlines Center. Tekmo bodo popestrili svetovno znani slovenski akrobati Dunking Devils, ki se jim bo parketu pridružila ljubljanska maskota Zmajček.

V sklopu intenzivnega dvodnevnega dogajanja bo STO 6. aprila izvedla tudi delavnico za turistična podjetja "Texas čuti Slovenijo", na kateri se bo najmanj 40 ameriškim organizatorjem potovanj in turističnim agencijam predstavilo okoli 15 slovenskih turističnih ponudnikov in destinacij.

Mag. Maja Pak, direktorica STO, je poudarila: "Na STO smo se za sodelovanje z Luko Dončićem, ambasadorjem slovenskega turizma, odločili zaradi njegovih izjemnih športnih uspehov, navdušenja navijačev, pozornosti ameriških in svetovnih medijev ter pristne ljubezni do Slovenije, ob upoštevanju dejstva, da so ZDA eden od prioritetnih prekomorskih trgov slovenskega turizma z nadpovprečno kupno močjo in odličnim potencialom rasti. Sodelujemo tudi z Dončićevim klubom Dallas Mavericks. V okviru dvoletnega dogovora bomo v letih 2023 in 2024 ob tekmah Dallas Mavericksov v oglasnih aktivnostih izpostavljali Slovenijo in znamko 'I feel Slovenia'. Eden od vrhuncev pa bo 'I feel Slovenia night', kjer bomo ob tekmi s Chicago Bullsi American Airlines Areno v Dallasu obarvali zeleno. Tudi za poslovna srečanja slovenskih turističnih ponudnikov ter organizatorjev potovanj in turističnih agencij iz ZDA, ki jih pripravljamo ob tem dogodku, beležimo izredno zanimanje."

Več o dogajanju v Dallasu ter o drugih aktivnostih STO in partnerjev na trgu ZDA lahko preberete v medijskem središču.