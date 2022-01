Propolis v boju proti virusom

Več raziskav je pokazalo protivirusno delovanje propolisa tudi proti virusu SARS CoV-II. In silico analize z uporabo molekularnega modeliranja so pokazale, da ima kar nekaj flavonoidov, ki jih najdemo v propolisu (kvercetin, CAPE, naringenin, kempferol), sposobnost vezave na različne virusne proteine, kar bi lahko prispevalo k protivirusnemu delovanju na različnih ravneh, od preprečevanja pripenjanja in vstopa v celice do zaviranje razmnoževanja (1,2).

Protivirusno delovanje

V še neobjavljeni raziskavi so dodatno ugotovili, da standardizirani propolis s koncentracijo flavonoidov 15 mg/ml deluje biocidno in po petih minutah kontakta uniči več kot 90 odstotkov virusov, po 30 minutah pa več kot 99 odstotkov (Slika 1, povzeto po 2). Glede na to, da je količina virusa, ki smo mu izpostavljeni, odločilna za potek okužbe, je zato smiselno propolis uporabljati tudi v preventivi pri zaščiti ustne sluznice. V teh časih si namreč vsi razkužujejo roke, nihče pa ne pomisli na "razkuževanje" ustne votline, ki je ena izmed glavnih vstopnih točk respiratornih virusov. Dnevna uporaba propolisa v ustni votlini v obliki pršila je tako koristna kot dodatna zaščita za zmanjševanje tveganja za okužbo s koronavirusom.

Slika 1. PROTIVIRUSNO DELOVANJE PROPOLISA PROTI SARS-COV-2 PO IZPOSTAVITVI PROPOLISU, KONC. FLAVONOIDOV 15 MG/ML

Protivnetno delovanje

Propolis ima tudi močno protivnetno delovanje, povečuje protivnetni celični odziv in stimulira različne imunske celice, ki odstranjujejo viruse in okužene celice (makrofagi, monociti, naravne celice ubijalke). Tudi to delovanje je zelo pomembno v primeru okužbe s koronavirusom, kjer lahko prekomerni vnetni odzivi vodijo do težjih potekov bolezni, hospitalizacije ali celo smrti. V klinični raziskavi so ugotovili, da jemanje standardiziranega propolisa (skupaj z drugimi zdravili) skrajša čas hospitalizacije pacientov s covid-19 za 50 odstotkov, hkrati pa zmanjšuje tveganje za pojav neželenih stranskih učinkov zdravil med zdravljenjem. Zato je sistemska uporaba propolisa (v obliki tinkture, raztopine) prav tako koristna pri zmanjševanju tveganja za težji potek bolezni, zlasti v skupinah z visokim tveganjem.

Lajšanje simptomov okužb zgornjih dihal

V najnovejši klinični raziskavi so ugotovili, da uporaba pršila s standardiziranim propolisom, s koncentracijo bioflavonoidov 15 mg/m, za 40 odstotkov skrajša trajanje simptomov okužbe zgornjih dihal, kot so boleče in vneto grlo in žrelo ter hripavost. Tako več kot 80 odstotkov ljudi, ki so uporabljali pršilo s propolisom, po treh dneh ni imelo več simptomov, medtem ko je kar 72 odstotkov ljudi v placebo skupini še vedno imelo vsaj enega izmed simptomov (Slika 2, povzeto po 5). Propolis v obliki ustnega pršila je zato koristen tudi v akutni fazi za lajšanje in hitrejšo rešitev simptomov okužbe zgornjih dihal.

Slika 2. VPLIV UPORABE PROPOLISA V OBLIKI USTNEGA PRŠILA NA LAJŠANJE SIMPTOMOV OKUŽB ZGORNJIH DIHAL

Reference:

Ali AM, Kunugi H. Propolis, Bee Honey, and Their Components Protect against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review of In Silico, In Vitro, and Clinical Studies. Molecules. 2021 Feb 25;26(5):1232. doi: 10.3390/molecules26051232. PMID: 33669054; PMCID: PMC7956496. Berretta AA, Silveira MAD, Cóndor Capcha JM, De Jong D. Propolis and its potential against SARS-CoV-2 infection mechanisms and COVID-19 disease: Running title: Propolis against SARS-CoV-2 infection and COVID-19. Biomed Pharmacother. 2020 Nov;131:110622. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110622. Epub 2020 Aug 17. PMID: 32890967; PMCID: PMC7430291. Povzeto po prispevku na konferenci IPRG 2021 - Mirko Scordio, Laboratory of Virology, Department of Molecular Medicine, Sapienza University, Affiliated to Istituto Pasteur Italia, Rome 00185, Italy. Berretta AA, Silveira MAD, Cóndor Capcha JM, De Jong D. Propolis and its potential against SARS-CoV-2 infection mechanisms and COVID-19 disease: Running title: Propolis against SARS-CoV-2 infection and COVID-19. Biomed Pharmacother. 2020 Nov;131:110622. Esposito C, Garzarella EU, Bocchino B, D'Avino M, Caruso G, Buonomo AR, Sacchi R, Galeotti F, Tenore GC, Zaccaria V, Daglia M. A standardized polyphenol mixture extracted from poplar-type propolis for remission of symptoms of uncomplicated upper respiratory tract infection (URTI): A monocentric, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytomedicine. 2021 Jan;80:153368.

