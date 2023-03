Pot življenja: H&M predstavlja drugo kolekcijo Cradle to Cradle za novorojenčke

Ko se otrok rodi, se začne novo življenjsko potovanje. Najnovejša H&M-ova kolekcija za novorojenčke Cradle to Cradle ima svojo lastno krožno pot - ko se enkrat izdelke ponosi, jih je mogoče v celoti kompostirati. Cradle to Cradle Certified® standard za izdelke je eden od najbolj zaupanja vrednih znanstveno utemeljenih okvirov za oblikovanje in proizvodnjo varnejših in bolj krožnih izdelkov na svetu. Mehka, sladka in inovativno oblikovana kolekcija bo v prodajalnah in na hm.com na voljo 6. aprila 2023.

Oblačila in modni dodatki v kolekciji so izdelani iz organskega bombaža. Na voljo je tudi nov, inovativen bodi, ki je v celoti izdelan brez kovinskih ali plastičnih obrob, kar pomeni, da je menjavanje plenic veliko lažje. Detajli, ki rastejo z otrokom, kot so nastavljiv pas ter zložljiv pas in manšete, pomenijo daljšo obstojnost modelov.

Foto: H&M Slovenija

Po zgodbi o čmrlju in oranžni cvetlici, ki rasteta skozi pomlad, je na voljo 15 kosov - majice in bodiji z dolgimi rokavi, majice z volančki, pajaci, pajkice, kratke hlače, kape, odeje in mehka, ilustrirana otroška knjiga. Barvna paleta vključuje kremasto, svetlo breskvovo barvo, svetlo žajbljevo zeleno in lila barvo z odtenki mandarine. Mehke neenakomerne rebraste, vafljaste, nagubane in patchwork tkanine ter trak v obliki ribje kosti so iz mehkega organskega bombaža, medtem ko so ljubki čmrlji, cvetlice in listje v obliki potiskov ali vezenin.

"Ponosni smo, da smo s to čudovito in udobno kolekcijo ponovno dosegli zlato stopnjo certifikata Cradle to Cradle Certified®. Všeč so mi tudi ilustracije malih čmrljev in oranžnih cvetov, ki zrastejo v bogat vrt. Celotna kolekcija je za nas dokaz, da se lahko inovativnost, stil in krožnost čudovito združijo," pravi Sofia Löfstedt, vodja oblikovanja in ustvarjanja pri H&M Kids.

"H&M s to kolekcijo za novorojenčke dokazuje, da je danes mogoče izdelati izdelke za jutri, ki so že od samega začetka pametno oblikovani po načelih dolgoživosti in trajnosti. Pridobitev zlatega certifikata Cradle to Cradle Certified® pomeni, da so oblačila v tej kolekciji varna in pripravljena na krožno gospodarstvo. Predstavljajo oblikovne značilnosti, ki obravnavajo problem nepotrebnih tekstilnih odpadkov, ki so običajno povezani s hitro rastjo dojenčkov, hkrati pa upoštevajo tudi krožne možnosti po uporabi," pravi Nienke Steen, globalna vodja za oblačila, tekstil in obutev pri Cradle Products Innovation Institute.

Foto: H&M Slovenija

Za pridobitev certifikata Cradle to Cradle je bil vsak izdelek v kolekciji za novorojenčke ocenjen v petih kategorijah trajnostne učinkovitosti v končni fazi izdelave izdelka v skladu s standardom Cradle to Cradle Certified® Product Standard. Te kategorije vključujejo zdravje materialov, krožnost izdelkov, čist zrak in varstvo podnebja, upravljanje voda in tal ter socialno pravičnost. H&M je tesno sodeloval s partnerji v dobavni verigi, da bi zagotovil, da je bil vsak izdelek v kolekciji ustvarjen z uporabo materialov in kemikalij, ki so varni za ljudi in planet, ter oblikovan brez plastičnih ali kovinskih obrob. Izdelki so izdelani tudi s spodbujanjem obnovljivih virov energije in čistih podnebnih projektov. Vsi materiali in sestavni deli, vključno s tiskarskimi pigmenti, so skrbno izbrani, da se zagotovi, da je celotno kolekcijo mogoče v celoti reciklirati, tudi v domačem kompostniku.

Inštitut Cradle to Cradle Products Innovation Institute podeljuje certifikate na podlagi naraščajočih stopenj (bronasta, srebrna, zlata, platinasta), ki temeljijo na uspešnosti izdelka v vsaki od petih kategorij certificiranja.

Za več informacij obiščite spletno stran c2ccertified.org.