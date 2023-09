Kreativni vizionar Heron Preston in H&M predstavljata H2

H&M je objavil novico o dolgoročnem partnerstvu s Heronom Prestonom. Ustvarjalni vizionar združuje moči z ikonično švedsko modno hišo, da bi bil pionir nove, večplastne platforme z naslovom H2. Le-ta bo vključevala edinstvene posebne kolekcije in svetovanje za oblikovalske ekipe H&M, odkrivanje in mentorstvo mladih kreativnih talentov ter programe krožnih inovacij, poudarjene z zavezanostjo za sklenitev modnega kroga. Skupaj bodo ti štirje stebri predstavljali izkušnjo, kjer bodo novi pristopi k izdelku, ljudem in procesu igrali enako vlogo pri oživljanju skupnih vrednot H&M-a in Herona Prestona.

Foto: H&M

SVETOVANJE O OBLIKOVANJU

Kot večdimenzionalni kreativec bo Heron svoje edinstvene perspektive in strokovnost vnesel v širšo ponudbo H&M, s poudarkom na moških oblačilih, z namenom dvigniti izbor in izkušnje strank ter navdihniti nove načine razmišljanja in dela. Heron bo tesno sodeloval z ustvarjalnimi ekipami H&M, da bi vnesel novo energijo in delil svoje strokovno znanje prek interaktivnih seminarjev.

POSEBNE KOLEKCIJE

H2 bo predstavil sezonske kolekcije, ki raziskujejo nove koncepte vzdržljivosti, dolgoživosti in vsestranskosti, hkrati pa naredijo Heronovo brezkompromisno ustvarjalno vizijo demokratično in dostopno. H2 bo pristopil k delu zbiranja z miselnostjo "odprte kode", s pregledno izmenjavo informacij v celotnem procesu oblikovanja in zagotavljanjem orodij za stranke, da se učijo, sodelujejo in ustvarjajo same – dodajajo nove plasti poslanstvu demokratizacije mode.

Foto: H&M

MLADI TALENTI

H2 bo delil svojo platformo s skupnostjo tako, da bo povabil sveže nove talente, da soustvarjajo svoje izdelke. Z združevanjem Heronovega mentorstva z edinstvenimi viri H&M bo H2 razširil nove glasove in kariero v zgodnjih fazah popeljal na višjo raven. Program za talente H2 se bo osredotočil na mlade kreativne samouke z edinstvenimi idejami in sposobnostmi, vendar brez dostopa do bolj tradicionalnega izobraževanja in virov.

KROŽNA INOVACIJA

In nenazadnje bo H2 Služil kot poligon za raziskovanje prihodnosti krožne mode. Z združevanjem Heronove edinstvene strasti in ustvarjalnosti z obsežnim znanjem in viri H&M bo H2 (kontinuirano) lansiral eksperimentalne projekte, ki uporabljajo krožno razmišljanje za ustvarjanje drznih novih izkušenj in privabljanje skupnosti k sodelovanju, s ciljem testiranja, učenja in prilagajanja. S H2 želita obe strani pospešiti svojo skupno zavezanost sklenitvi modnega kroga.

“Heron Preston je ustvarjalna sila v industriji in se je izkazal kot večplasten umetnik z edinstvenim stališčem in močno zgodbo. H2 se je rodil iz podobno misleče vizije med H&M in Heronom o prihodnosti mode, pa tudi o tem, kako moramo sodelovati na nove načine za doseganje novih ciljev. Navdušeni smo, da svetu pokažemo, kaj lahko zgradimo skupaj- Daniel Herrmann, Vodja H&M Menswear.

Foto: H&M

“Vedno pravim, obraz mode smo vsi mi. H&M nagovarja toliko različnih tipov ljudi po vsem svetu in je blagovna znamka za vsakogar. Rad premikam meje možnega in čutil sem, da jih resnično zanima, da to počnejo z menoj. Občudujem tako veliko podjetje, kot je H&M, ki želi skupaj tvegati, ker je naše skupno prepričanje, da se mora na koncu zgoditi resnična sprememba v obsegu, ki se dotakne 'vseh'.” - Heron Preston.

HERON PRESTON

Heron Preston je umetnik, oblikovalec, DJ, svetovalec, umetniški direktor in sodelavec. Preston, rojen in odraščal v San Franciscu, je prejel B.B.A. Študij oblikovanja in managementa na Parsons School of Design v New Yorku leta 2008. Od takrat naprej je Preston delal za Nike in Kanyeja Westa, preden je leta 2016 ustanovil svojo istoimensko blagovno znamko, kjer je nadaljeval z raziskovanjem nadaljnjih sodelovanj, vključno v povezavi s Carhartt , Virgil Abloh's Off-White, Nike, NYC Department of Sanitation in NASA.

Foto: H&M

Preston je hitro dosegel prepoznavnost v modni industriji z uvedbo nove stilske kategorije z 'luksuznimi poslovnimi oblačili' prek svoje istoimenske blagovne znamke, ustvarjanje konceptov, ki so revolucionarni, ustrezni in primerljivi (Revolutionary, Relevant and Relatable oz. HP.3R) ter oblikovanje izdelkov, ki manj uničujejo okolje (Less Environmentally Destructive oz. L.E.D).

S svojo zavezanostjo do smiselnih motenj (Meaningful disruption oz. HP.MD), okoljsko ozaveščenim konceptom in konceptom, ki spreminja kulturo, pogosto opredeljuje presečišča med panogami, medtem ko pripoveduje zgodbo, je pridobil kultni status. Preston želi navdihniti otroke z vizijo, tako da oblikuje popularno in ulično kulturo, ki temelji na odnosu DIY (naredi sam), ustvarja namenske in vseobsegajoče pogovore, ki predvidevajo, kaj je trenutno relevantno in kaj bo definiralo našo prihodnost.