Planet ob 18.00 - novice s srcem

S septembrom bo informativna oddaja Planet ob 18.00 zaživela v sodobnejši obliki in z občutkom za človeka. Nova oddaja Planet ob 18.00 prinaša novice s srcem, ki jih bosta v eni uri predstavila voditelja Valentina Plaskan in Mirko Mayer, del oddaje pa ostajajo tudi novice iz sveta športa in vremenska napoved.

"V novi informativni oddaji Planet ob 18.00 vam prinašamo novice s srcem. To so poročila na vaši strani, v katerih bomo informacijam dodali ozadja in razkrili njihov pravi pomen. Ker so osnovne informacije v digitalni dobi vsem na voljo že od jutra, je naš uredniški cilj dobra analiza dnevnega dogajanja," pravi Mirko Mayer.

"Že 2. septembra vas bomo v prenovljeni zasedbi pozdravili tudi iz prenovljenega studia," dodaja izkušeni voditelj, ki se mu bo pri vodenju oddaje pridružil svež obraz. "Ob novem izzivu na svoji življenjski in karierni poti čutim predvsem veliko odgovornosti do gledalcev in do tega, na kakšen način in katere informacije bodo prihajale do njih," je povedala Valentina Plaskan, ki je dragocene izkušnje pridobivala tudi kot novinarka. "Veselim se dela z Mirkom," je dodala, "kako se dopolnjujeva kot voditeljski par, pa bodo lahko gledalci presodili že septembra."

Oddaja ostaja na sporedu od ponedeljka do petka ob 18. uri, vsak dan pa bodo zaznamovali pogovori s ključnimi akterji iz sveta zabave, športa, politike in gospodarstva, svoj glas bo v oddaji našlo tudi slovensko podeželje.

Oddaja Planet ob 18.00 bo prvič na sporedu v ponedeljek, 2. septembra.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.