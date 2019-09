Otroci bi morali pestovati igrače, ne orožja

V Slovenijo prihaja svetovno znani UNICEF-ov ambasador dobre volje – Ishmael Beah. Kot nekdanji otrok vojak, ki mu je UNICEF s podporo darovalcev rešil življenje in omogočil otroštvo, bo podprl najnovejšo kampanjo zbiranja sredstev za zaščito najranljivejših otrok "Vrnimo jim otroštvo". Številni otroci po svetu so se namreč prisiljeni boriti kot otroci vojaki, mnogi so ujeti v otroško delo in otroške poroke.

Ishmael Beah je danes glasen zagovornik otrokovih pravic, mednarodno priznani pisatelj, večkrat nagrajeni avtor, eden od najbolje prodajanih avtorjev na lestvicah revije New York Times in UNICEF-ov ambasador dobre volje. Njegova življenjska zgodba se bere kot napet roman, zato ni nič nenavadnega, da svoje življenje posveča navdihovanju ljudi.

Zaradi državljanske vojne v Sierri Leone je kot otrok izgubil družino, pri trinajstih je bil prisiljen postati otrok vojak. Njegovo življenje se je več kot 2 leti in pol odvijalo v vrtincu vojne in nasilja. Doživljal je vse tisto, česar ne bi smel doživeti noben otrok. Po prisilnem sodelovanju v oboroženih spopadih je bil s pomočjo UNICEF-a rešen iz vojaškega primeža ter se podal na dolgo pot reintegracije v normalno življenje. V letih, ki so sledila, je s svojim aktivnim delovanjem in zagovorništvom otrokovih pravic postal predvsem glas otrok, ki doživljajo nasilje v kriznih žariščih, njihovo upanje in vzornik.

Foto: Torgovnik/Verbatim photo agency

UNICEF rešuje življenja najranljivejših otrok

Vsak otrok ima pravico, da je zaščiten pred nasiljem, izkoriščanjem in zlorabami. Kljub temu so podatki o ogroženih otrocih po svetu zastrašujoči:

Več 10 tisoč otrok vojakov se je prisiljenih boriti v vojnah.

152 milijonov otrok je vključenih v otroško delo.

Na svetu je 765 milijonov otroških ženinov in nevest.

UNICEF si s podporo darovalcev prizadeva za prepoved otroških porok, izkoriščevalskega otroškega dela in izpustitev vseh otrok iz bojnih skupin. Z vladami in s parterji po vsem svetu sodeluje pri načrtovanju in implementaciji politik, ki sistemsko spreminjajo življena otrok na bolje, ozaveščanju v skupnostih za spremembo norm in vrednot, podpori staršem in skrbnikom ter zagotavlja psihosocialno pomoč in programe za ogrožene otroke.

UNICEF Slovenija začenja z akcijo zbiranja sredstev za zaščito najranljivejših otrok, ki poteka pod sloganom "Vrnimo jim otroštvo". Prispevate lahko : S poslanim SMS sporočilom s ključno besedo UNICEF5 na 1919*; S poslanim SMS-om dajem privolitev UNICEF-u Slovenija, da mojo telefonsko številko zbira, hrani in obdeluje za namene svoje humanitarne dejavnosti, kot je opisano v pogojih na spletni strani www.unicef.si/sms-pogoji Preko spletne strani: https://starsiotroksveta.si/vrnimootrostvo/ O svoji neverjetni zgodbi, neomajni volji do življenja, premagovanju nepojmljivih ovir in iskanju poti do sreče bo kot slavnostni govorec spregovoril na Managerskem kongresu v Portorožu ter podal predloge, kako lahko vsak od nas spreminja svet na bolje.

Ishmaelov predstavitveni video: