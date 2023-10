Oglejte si napovednik težko pričakovane Disneyeve čarobne pustolovščine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disney ta film opisuje kot popolnoma novo glasbeno animirano pustolovščino, ki bo gledalce popeljala v čarobno kraljestvo Rosas, kjer si Asha, bistro in zasanjano dekle, zaželi željo tako močno, da jo usliši kozmična sila - mala kroglica z brezmejno energijo, po imenu Zvezda.

Napovednik filma Želja:

Asha in Zvezda se morata skupaj soočiti z najmočnejšim nasprotnikom kraljestva Rosas, kraljem Magnificom, ki skriva večino neizpolnjenih želja, da bi rešili svet in dokazali, da se lahko zgodijo čudovite stvari, ko se volja enega pogumnega človeka združi s čarobnostjo zvezd.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ashi je v sinhronizirani različici glas posodila izjemna Tjaša Hrovat Steklasa.Film, ki ga je navdihnila čarobna glasbena zapuščina Walta Disneya vsebuje izvirno zgodbo in like s sedmimi povsem novimi pesmimi, ki sta jih napisala za grammyja® nominirana pevka in tekstopiska Julia Michaels ter z grammyjem® nagrajeni producent/tekstopisec/glasbenik Benjamin Rice. Morda pa je največje darilo Disneyevi dediščini prav naslov filma: "ŽELJA".

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Najsi gre za Pepeta, ki gleda v zvezde in si zaželi, da bi njegov leseni Ostržek postal pravi deček; Tiano, ki zre k zvezdam, medtem ko sanja o lastnem podjetju; ali Moano, ki se na zvezde obrne, da bi rešila svoj otok. Veliko Disneyjevih najbolj priljubljenih junakov opredeljujejo prav njihove sanje. "Želja" slavi prav to vrsto strasti.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

"Bistvo našega filma je, da v vesolju ne obstaja večje moči od nekoga, ki v srcu nosi pravo željo", pravi scenaristka in izvršna producentka filma Jennifer Lee ("Ledeno kraljestvo", "Ledeno kraljestvo 2"). "Pravzaprav je to film o razumevanju, da velike želje ponavadi prinesejo tudi velike preizkušnje. Upamo, da bo film navdihnil vse, da bodo vztrajali pri uresničevanju svojih želja."

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Medtem ko se film klanja Disneyevi dediščini, odraža tudi sedanjost in prihodnost slavnega studia, z inovativno vizualno predstavitvijo, širokim naborom kulturnih navdihov in sodobno, privlačno glasbo.

Pod režijo se je podpisal oskarjevec Chris Buck, ki je zaslužen za veliki kinematografski uspešnici Snežno kraljestvo in Snežno kraljestvo 2 ter Fawn Veerasunthorn (Raya in poslednji zmaj), pod scenarij pa Jennifer Lee in Allison Moore.

Plakat filma Želja:

Foto: Blitz Film

"Želja" v kinematografe prihaja 23. novembra. Distributer filma je Blitz Film & Video distribution.