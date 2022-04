Ni še konec, ni še konec doživetij!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Doživeli smo skrivnosti podzemlja, srečali tudi jamskega škrata Perkmandlca, ki je še posebej zanimal otroke. Spoznali smo tudi kako so nekdaj kopali rudo, izvedeli kako so pridelovali živo srebro in vsaj malo okusili kako je videti težko delo pod zemljo.