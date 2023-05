Mavida – kraj veselja do življenja v starosti

Živimo v času nenehnih sprememb in prilagajanja – razvoj medicinskih dosežkov in podaljševanje življenjske dobe je le nekaj od tega, čemur smo priča. Skupina AHA s sedežem v Beljaku v Avstriji, zasebno podjetje, katerega cilj je izboljšati življenje ljudi v starosti, ima za poslanstvo v današnjem kontekstu aktivno sodelovati pri ustvarjanju boljše prihodnosti za vsakega človeka, razumeti posledice hitrega napredka na vse vidike človekovega življenja in biti gonilo pozitivnih sprememb v družbi.

Iz istega razloga in v okviru celovitega procesa preobrazbe se je skupina AHA odločila preimenovati v skupina Mavida in ji dati nov obraz, to je novo identiteto blagovne znamke, ki je del vizije in poslanstva družbe. Dosedanji rezultati skupine AHA in zdaj skupine Mavida potrjujejo, da je največja moč upravljanja sprememb jasna vizija. Približno 30 let izkušenj pri skrbi za starejše, s trenutno več kot 2000 stanovalci, z več kot 1400 zaposlenimi, so poleg osvojenih priznanj največja moč skupine Mavida, hkrati pa tudi potrditev, da gre podjetje v korak s časom in potrebami družbe ter da lahko v okoliščinah nenehnih sprememb gradi in razvija vrednost podjetja in blagovne znamke za vse njene deležnike, ne le prebivalce, ampak tudi zaposlene in širšo skupnost.

Foto: Mavida Group

Nova vizualna podoba

Novo vizualno podobo smo zasnovali na način, da komunicira in posreduje vrednote podjetja ter krepi krovno blagovno znamko, pod katero delujejo različne ustanove, ki negujejo in skrbijo za starejše. Pri snovanju je bilo izjemno pomembno, da skupina Mavida kot vodilni ponudnik storitev na področju bolnišnične oskrbe in oskrbe starejših ter oseb z demenco vzpostavi identiteto blagovne znamke, ki odraža njene visoke standarde kakovosti in humanosti. Ime Mavida združuje dve besedi – moje in življenje ter jasno sporoča, da je življenje vsakogar pomembno in dragoceno, ne glede na starost. Za zaščitno barvo so izbrali vijolično, ki med drugim predstavlja dostojanstvo in neodvisnost.

Foto: Mavida Group

Identiteta blagovne znamke Mavida odraža predanost podjetja k vrnitvi veselja v življenja starejših in ljudi z demenco. Logotip je bil razvit tako, da združuje kolibrija in rožo, ki simbolizirata veselje do življenja, ljubezen do narave, lepoto ter glasnika veselja in ljubezni. Barvna shema simbolizira povezanost znamke z okoljem in naravnimi elementi.

30 let kakovosti življenja

Pod sloganom »Mesta življenjske radosti v starosti« skupina Mavida v vseh svojih domovih in ustanovah za starejše in nemočne že skoraj 3 desetletja s strastjo in predanostjo dela za dobro počutje svojih stanovalcev in se zavzema za zagotavljanje celovite podpore svojim strankam, ki temelji na najnovejših znanstvenih in tehnoloških dosežkih ter multistrokovnem znanju.

Skupina Mavida kot inovativno središče odličnosti in gonilna sila družbe želi vzpostaviti oskrbo in podporo, ki ohranja dostojanstvo in podaljšuje življenje starejših.

Foto: Mavida Group

Skupina Mavida ponuja celovito oskrbo starejših občanov, ki potrebujejo oskrbo, v privlačnih oskrbovalnih ustanovah na 16 lokacijah v Avstriji in še na štirih v Sloveniji, kjer združuje multidisciplinarno strokovno znanje z najnovejšimi znanstvenimi in tehnološkimi dosežki, da svojim stanovalcem zagotovi najboljšo možno oskrbo in nego. Mavida Residences v Sloveniji se nahajajo v Hmelinu, Rogaški Slatini, Ribnici in Kranjski Gori. Predvsem pa preko Akademije Mavida, ki deluje v okviru Skupine Mavida, posebno pozornost namenjamo izobraževanju zaposlenih, da bi bili vsi na tekočem z najnovejšimi medicinskimi spoznanji in da smo kot zasebno podjetje v področju nege in skrbi predani družbi in da delujemo kot inovativni kompetenčni center, think tank in gibalo pozitivnih sprememb v družbi.

Foto: Mavida Group

Pionirske rešitve, prilagojene različnim potrebam

Skupina Mavida poleg klasične bolnišnične oskrbe starejših v okviru 2 domov za 20 oseb pod skupnim imenom Mavida Residences ponuja usmerjeno in prilagojeno oskrbo oseb z zmerno in hudo demenco v specializiranih ustanovah Mavida Parks. Demenca predstavlja velik izziv za družbo in medicino, zato je skupina Mavida razvila edinstven koncept oskrbe dementnih in njihovih družin. Nega in oskrba bolnikov s to hudo boleznijo v objektih Mavida parkov je prilagojena njihovim potrebam, arhitekturna rešitev in način oblikovanja pa prispevata k izboljšanju njihovega vsakdana.

Foto: Mavida Group

Kmalu bo odprt prvi objekt Mavida Smart home z imenom Max Palais v Beljaku. S posluhom za potrebe družbe in prebivalcev ter dejstvu, da danes starejši živijo dlje in so bolj aktivni ter da imajo ljudje v tretjem življenjskem obdobju tudi potrebo po zasebnosti, neodvisnosti, razvoju in uresničevanju, je skupina Mavida razvila povsem nov, inovativen koncept bivanja starejših. Sodoben objekt, opremljen z najsodobnejšo tehnologijo, grajen z najkakovostnejšimi materiali in lociran na atraktivni lokaciji, bo predstavljal »pametno bivanje starejših«, kjer bodo vsi stanovalci živeli v mirnem okolju in toplini lastnega doma, a imeli dostop do zdravstvene oskrbe in vseh spremljajočih storitev, kar jim bo lahko v vsakem trenutku olajšalo življenje.

Foto: Mavida Group

Poleg tega skupina Mavida upravlja tudi geront-psihiatrične ustanove, kjer skrbijo za duševno bolne starejše osebe. Strokovna in empatična oskrba v vseh objektih skupine Mavida ustvarja okolje, ki omogoča visoko kakovost življenja in dostojanstvo vsakega stanovalca.

"Blagovna znamka Mavida ni samo ime naše skupine, ampak tudi obljuba, ki jo dajemo našim stanovalcem, njihovim družinam in našim cenjenim sodelavcem," je dejal Gerhard Mosser, lastnik in ustanovitelj podjetja.

Vrednote skupine Mavida

Temeljna vrednota skupine Mavida je veselje do življenja, ki izhaja iz prepričanja, da ima vsak človek, ne glede na starost, pravico do izpolnjenega in srečnega življenja. Polni empatije in z veliko hvaležnostjo za izkazano zaupanje se vsi zaposleni v skupini Mavida predano trudijo, da bi se stanovalci v vseh objektih skupine Mavida počutili kot doma. Zaposleni so ena največjih prednosti skupine Mavida, zato je nenehen razvoj zaposlenih, njihovo izobraževanje in različni programi, namenjeni prav njim, izjemnega pomena. Delo skupine Mavida ne odlikuje le zagotavljanje najboljše zdravstvene nege in oskrbe, temveč tudi integriteta, pristnost, predanost in odgovornost. V skupini Mavida so vrednote osnova delovanja, potrebe in želje stanovalcev v objektih Mavida pa so vedno na prvem mestu.

Agilnost, inovativnost in usmerjenost k rešitvam ter uveljavljanju pionirskih konceptov pri oskrbi in podpori starejših uvršča skupino Mavida med najbolj zaželena podjetja za delo, njihove objekte pa kot najbolj zaželena mesta za bivanje v starosti.

Gerhard Mosser, lastnik in ustanovitelj podjetja Foto: Mavida Group

"Kot skupina AHA smo osredotočeni na združevanje moči za uspešno premagovanje prihodnjih izzivov. Pri tem v središče delovanja postavljamo potrebe ljudi. Naš novi videz blagovne znamke je bil razvit v procesu sodelovanja z več kot 100 zaposlenimi z različnih področij. Cilj je bil okrepiti našo identiteto in najti skupno identiteto našega slovenskega in avstrijskega doma, da bi bili kar najbolje pripravljeni na izzive prihodnosti" – je dejal Gerhard Mosser.

Foto: Mavida Group

Več o delovanju skupine Mavida in lokacijah domov Mavida najdete na www.mavidagroup.eu.