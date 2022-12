Loterijske srečke niso igra za otroke.

Srečke so ena najbolj priljubljenih iger na srečo, zaradi privlačnega in domišljijskega izgleda pa tudi v Sloveniji pogosta izbira za obdarovanje najbližjih. To pa nikakor ne sme biti izgovor za to, da s srečkami obdarujemo otroke. Zato se je Loterija Slovenije pridružila pobudi Obdarujte odgovorno, s katero številne organizacije po vsem svetu ozaveščajo o tveganjih darovanja loterijskih srečk otrokom.

Raziskave so pokazale, da bolj, kot je bil posameznik izpostavljen igram na srečo v mladih letih, večja je verjetnost nastanka težav z igrami kasneje. Velikokrat se otroci srečajo z igrami na srečo tako, da prejmejo loterijsko srečko od odrasle osebe, ki pa po vsej verjetnosti ni seznanjena z vsemi potencialnimi tveganji.

Loterija Slovenije je odgovoren prireditelj loterijskih iger, ki ne želi ustvarjati prometa iz naslova nagovarjanja ranljivih skupin prebivalstva. Zato želi s sodelovanjem v pobudi doseči večjo ozaveščenost staršev in drugih odraslih oseb glede neprimernosti srečke kot darila za otroke.

"Loterija Slovenije se je kampanji Obdarujte odgovorno pridružila z zavezo, da bo ozaveščala starše in druge odrasle osebe o tveganjih, ki jih prinaša igranje iger na srečo pri mladih." je ob začetku ozaveščanja v času prednovoletnih obdarovanj izjavila Romana Girandon, predsednica uprave Loterije Slovenije.

Kampanjo Obdarujte odgovorno sicer organizirata Nacionalni svet za problematično igranje iger na srečo in Mednarodni center za težave z igrami na srečo in tvegano vedenje pri mladih (oba iz ZDA).

Izvršni direktor prvega, Keith Whyte, je ob tem povedal: "Problematično igranje iger na srečo mladih je postalo pomembno in vse bolj pereče javnozdravstveno vprašanje. Naše sporočilo je preprosto: loterijske srečke nikoli niso primerno darilo za otroke."

Loterija Slovenije je zavezana k družbeno odgovornemu ravnanju, zato so načela odgovornega prirejanja iger in poslovanja vključena v vse ravni razmišljanja in delovanja družbe. Ena od ključnih aktivnosti Loterije na tem področju je sodelovanje s Centrom za zdravljenje zasvojenosti iz Nove Gorice, ki je vodilna ustanova na področju nekemičnih odvisnosti v Sloveniji. Loterija aktivno podpira izobraževalni program Mihe Kramlija, vodje centra za zdravljenje zasvojenosti, ki z obiski osnovnih in srednjih šol otroke in mladino opozarja na pasti in nevarnosti nekemičnih zasvojenosti. V šolskem letu 2022/2023 bo v program vključenih več kot 3.000 otrok in mladine.