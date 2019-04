Lepa igralka zablestela v reviji Vogue

Glavna igralka čustvene serije Ženska, ki jo na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri, se je za turško izdajo "modne biblije" prelevila v manekenko in posnela serijo modnih fotografij, ki so navdušile občinstvo - tudi zato, ker jih za objavo niso nič retuširali.

Priljubljena igralka Özge Özpirinçci je tudi slovenske gledalce očarala v glavni vlogi serije Ženska, v kateri igra mamo dveh majhnih otrok, ki ji življenje ne prizanaša s krutimi preizkušnjami. Nadarjena 33-letnica je za odlično odigrano vlogo lani prejela tudi turško medijsko nagrado zlati metulj in čeprav se za nastope na rdeči preprogi uredi do zadnje podrobnosti, v zasebnem življenju prisega na preprost slog in je pogosto brez ličil. Kadar ne igra, se posveča predvsem partnerju Buraku Yamatürkom in različnim športnim aktivnostim, predvsem pa se trudi živeti iskreno in z dobroto v srcu.

Bojevnica svetlobe

V aprilski številki turške izdaje revije Vogue so lahko gledalci Özge spoznali tudi v vlogi modne kraljice, predvsem pa kot bojevnico proti negativnim ljudem. Za revijo je namreč povedala, da si želi živeti skladno s svojo resnico in v svet prinesti čim več svetlobe. "Zlobneži nikoli ne odnehajo," pravi igralka, zato tudi sama ne odneha, čeprav je včasih utrujena. Trdi namreč, da je v življenju dovolj, če si dober, vse ostalo bo prinesla usoda.

Neretuširane fotografije

V reviji Vogue so Özge tudi na neretuširanih fotografijah, ki so dandanes prava redkost, predstavili kot pravo bojevnico svetlobe in na mistični plaži z njo posneli kratek video, na katerem v različnih modnih oblačilih izvaja položaje iz joge, ki jo sicer prakticira redno. Pred kamero pa igralka ni sama, saj ji družbo dela tudi konj. Prav delo z njim je bilo lepotici v posebno veselje, saj je velika ljubiteljica živali.

Nadaljevanko Ženska lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri.

