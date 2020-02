Le še kakav iz trajnostne predelave – izpolnjena Mannerjeva zaobljuba

Oglasno sporočilo

Pri Mannerju so se že leta 2011 odločili za trajnostno naravnanost podjetja in začeli z aktivno družbeno odgovornostjo. Poudarek je bil na pridobivanju kakava iz trajnostne predelave kot njihove najpomembnejše surovine.

Letos s ponosom sporočajo, da jim je uspelo doseči vse, kar so si zastavili pred leti. Od zdaj naprej vsi njihovi izdelki vsebujejo le še kakav iz trajnostne predelave, za kar jamči tudi oznaka UTZ certifikata, ki jo najdete na njihovih izdelkih. Nekateri izdelki nosijo tudi Fairtrade simbol, ki zagotavlja, da so bili izdelki proizvedeni po principu pravične trgovine.

Spremembe na tej poti so si sledile korak za korakom, s kar nekaj mejniki do doseganja 100 % uporabe kakava iz trajnostne predelave. Začeli so z izdelki iz vafljev, ti so že leta 2012 prvi pridobili UTZ certifikat. Tri leta kasneje so Fairtrade simbol dobile čokoladne banane, kot zadnje pa še Mozartove kroglice Victor Schmidt.

Alfred Schrott Pri zagotavljanju najboljših surovin pa se pri Mannerju ne osredotočajo le na njihov nakup, ampak so zanje pomembne tudi socialne razmere v državi izvora.

Manner vso čokolado, ki jo uporablja v izdelkih, v celoti izdeluje sam. Kakavova zrna kupuje večinoma iz Afrike – predvsem iz Slonokoščene obale, enega največjih proizvajalcev kakava na svetu. Tukaj so se družbene odgovornosti lotili tako, da že od leta 2013 pod geslom »Sladkamo življenje otrok« sodelujejo pri projektu SOS Children’s Villages. V sklopu tega projekta so financirali hišo v kraju Abobo Gare na Slonokoščeni obali, kjer tam živeči družini pokrivajo letne življenjske stroške ter stroške šolanja in varstva otrok.

Naročnik oglasnega sporočila je Manner.