Kjer dom najde svojo dušo

Že sam do potankosti izdelan videz prodajalne je užitek za čutila, kaj šele izdelki, ki so vam v njej na voljo! Nič ni bilo prepuščeno naključju, saj jih je Tomaž Smrtnik, lastnik priljubljene ljubljanske cvetličarne Emporia, zadnja leta skrbno izbiral na dogodkih širom sveta. Nekaj prodajnih linij je oblikovanih prav po njegovih idejah, npr. unikatni francoski okrasni lonci za rože, ki bodo vašemu stanovanju dale pečat ekskluzivnosti.

V novi trgovini ponujamo svetovne blagovne znamke, ki promovirajo t.i. »art de vivre«, umetnost življenja in bivanja. Med mnogim drugim je tu fina, bela, francoska rokodelska lončevina BOURG-JOLY MALICORNE, ki se ponaša z večstoletno tradicijo in so z njo opremili tudi poroko monaškega princa Alberta II. Na naših policah bo veliko trendovskih čajnih mešanic in dišečih sveč rancoskega LADURÉE, katerih slastni makroni in dovršene sladice danes uživajo svetovni sloves. Skoraj neverjetna mehkoba odej, pregrinjal in blazin EVELYNE PRÉLONGE bo z najfinejšim umetnim krznom v dom prinesla luksuz in visoko eleganco. Tu je še prosojno bel umetniški porcelan belgijske umetnice ROOS VAN DE VELDE, pohištvo, okvirji in luči FLAMANT, vrhunski okrasni cvetlični lonci DOMANI, edinstven porcelan L'OBJET in še in še.

Izbirate lahko med darili zase ali za prijatelje. Brezčasne, klasične izdelke, ki bodo s časom še pridobili tisto pravo patino ali pa nekaj za naše moderne sezonske razvade.

Na voljo so še posebej lepi darilni ovojni papirji ter najbolj fini satenasti in žametasti trakovi za vaša praznična darila ali celo kot poseben dodatek za vaša oblačila.

Emporia Doma stoji tik ob Cvetličarni Emporia, tako da boste vaše darilo lahko takoj tudi priložnosti primerno aranžirali. Z odprtjem nove prodajalne pa je Tomaž Smrtnik hkrati proslavil še obletnico cvetličarne, ki jo Slovenci in marsikateri tujec že dobro poznajo. Emporiini očarljivi cvetlični aranžmaji s svojo lepoto namreč navdušujejo že polnih 20 let.

Pridite na obisk tudi vi in poiščite dušo svojega doma.

