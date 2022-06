Kje v prestolnici še vedno lahko parkiramo poceni, tudi električna vozila?

Za vse voznike, ki ne prihajajo iz prestolnice in imajo navado, da svoje vozilo parkirajo kar pred vhod stavbe, v katero so namenjeni, je najboljša rešitev izbira enega izmed parkirišč Parkauto. Gre za parkirišča v središču prestolnice (natančneje ob glavni avtobusni in železniški postaji).

Tu boste za celodnevno parkiranje odšteli med 4,00 in 12,00 evrov. Poleg tega pa so parkirišča Parkauto odlično izhodišče do postajališča Bavarski dvor, ki ponuja povezavo do vseh ljubljanskih mestnih in primestnih avtobusov.

ELEVAT - Najbolj enostavno polnilno mesto

V sodelovanju s podjetjem Implera so na parkiriščih Parkauto zagotovili parkirna mesta, kjer lahko med službenim časom polnite svoje e-vozilo.

Na javnih e-polnilnicah po Ljubljani se morajo vozila umakniti po treh urah. Problem zgolj triurnega parkiranja ob polnilnici za zaposlene v Ljubljani je podjetje IMPLERA začelo reševati s prvo polnilnico, ki hkrati omogoča tudi dolgotrajno parkiranje. Polnilnice podjetja Implera delujejo po vedno bolj prepoznavnem sistemu ELEVAT, ki je enostaven za uporabo.

Sistem Elevat vam omogoča polnjenje brez pridobitve RFID-kartic, registracij, aplikacij. Polnjenje se začne z navadnim, brezplačnim telefonskim klicem na številko, objavljeno nad polnilnim mestom, kar zna vsakdo med sedmim in 107 letom. Račun pride na GSM po SMS-u, kar omogoča popolnoma anonimno uporabo polnilnice. Polnilnica omogoča tudi rezervacijo polnilnega mesta, kar je ob vse večjem številu električnih vozil najbolj iskana funkcija.

Strategija RS o polnilni infrastrukturi

V Sloveniji po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov, ki bodo imeli ogljični odtis večji od 50 gramov ogljikovega dioksida (CO2) na kilometer. Za primerjavo, danes so pod to mejo samo električni avtomobili in priključni hibridi.

Od leta 2025 pa bo omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil kategorij, ki imajo po deklaraciji proizvajalca skupni ogljični odtis manjši od sto gramov CO2 na kilometer. To sta pomembna cilja Strategije o alternativnih gorivih, ki jo je sprejela vlada. Ta strategija spodbuja rast števila vozil na električni pogon in hibridnih vozil ter vozil na fosilna goriva.