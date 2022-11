Kaj vpliva na izbiro pri nakupu živil pri Slovencih? #video

Večna dilema, velike večine kupcev. Cene energentov in posledično vse ostale, rastejo in zdi se, da smo se znašli v začaranem krogu. Zato gre ob višjih cenah razumeti tudi pridelovalce in predelovalce, saj kot pravijo, živilska industrija ni uspela dvigniti svojih prodajnih cen za toliko, kolikor so se podražile osnovne surovine.

Več v zgornjem prispevku novinarke Eve Ajdnik.

Informativna oddaja Planet 18 je na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Zamujene oddaje si lahko pogledate na Planeteka.si.