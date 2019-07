Intersport poskrbel za otroški živ žav v ZOO

Med poletnimi počitnicami si pustolovsko navdahnjeni otroci zaželijo vsaj kakšno noč preživeti v šotoru. Z Intersportom lahko svoj taborniški duh izživijo na prav posebni lokaciji – v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer se združijo zabava, poučne vsebine in aktivno preživljanje prostega časa v naravi.

Hranjenje živali, taborni ogenj, nočni sprehod in jutro v prebujajočem se živalskem vrtu – to je samo nekaj dogodivščin, ki v celoto zaokrožijo ta pester taborniški dan. "ZOO Ljubljana je svoje storitve razširil z zanimivimi in edinstvenimi programi, s katerimi otroke (pa tudi odrasle) na različne načine poučujejo o raznolikosti živalskih vrst, njihovih posebnostih in tudi o samem odnosu do živali. Stične točke z njimi smo našli predvsem pri bivanju v naravi in omogočanju tovrstnih doživetij v zeleni oazi na obrobju mestnega okolja prestolnice, zato smo tudi letos podprli program taborjenja in prenovili taborniški kotiček,« je povedala Barbara Janžekovič, predstavnica marketinga v Intersportu.

Odpeljite otroke na zabavno in nepozabno taborniško izkušnjo v živalski vrt.

V taborniškem kotičku je Intersport ponovno poskrbel za menjavo opreme. Otroci in drugi udeleženci tabora lahko prenočijo v 16-ih šotorih iz nove kolekcije blagovne znamke McKinley. Vse šotore odlikujejo trpežni materiali, premišljena zasnova in številni uporabni dodatki, ki omogočajo udobno bivanje. Med drugim so šotori opremljeni tudi s posebno ''sleep well'' tehnologijo, ki z zatemnjenim slojem šotora poskrbi za manjše prepuščanje svetlobe, kar pripomore k boljši kvaliteti spanca. Med taborjenjem v živalskem vrtu otrokom in njihovim staršem tako sladek spanec morda prekine edino le nočno oglašanje živali.

"V Intersportu med drugim ponujajo celovito ponudbo opreme za kampiranje oz. bivanje v naravi za otroke in odrasle, zato se nam je zdelo tovrstno sodelovanje odlična priložnost, da s skupnimi močmi čim več ljudi navdušimo za spanje v šotorih prav sredi narave ob spoznavanju njenih čudes," je povedala Irena Furlan, pedagoška vodja v ZOO Ljubljana.

Intersport obdaruje – sodelujte v nagradni igri in

Taborjenje predstavlja odličen način za spoznavanje živali. Utrip tako dnevnega kot tudi nočnega dogajanja v tem pisanem živalskem svetu lahko spoznate tudi s pomočjo Intersporta. V nagradni igri, ki vse do 2. avgusta poteka na njihovem Facebook profilu, se namreč lahko potegujete za družinske vstopnice za taborjenje. Vsi člani Kluba Intersport lahko unovčite tudi popust za poseben program v živalskem vrtu – »Srečaj svojo Naj žival«.

