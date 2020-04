Alpinini oblikovalci že četrtič nagrajeni z Red Dot nagrado

Stina Nilsson

Alpina, priznano slovensko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in trženjem športne in modne obutve, je za svoje domiselno in tehnološko dovršeno oblikovanje že četrtič prejela nagrado Red Dot. Tokrat je priznanje pripadlo kar celi družini tekmovalnih čevljev za smučarski tek Alpina Elite 3.0, ki jo sestavljajo čevlji SKATE, CLASSIC in DUATHLON. Gre za dolgoletni rezultat dela Alpininih razvojnikov in tehnologov, nad katerim je skrbno bedel projektni vodja Robert Križnar iz Alpine v sodelovanju z industrijskim oblikovalcem Juretom Miklavcem.

Slednji je ob prejemu nagrade povedal: "Oblikovalski proces iskanja identitete novega čevlja je potekal več kot leto dni. Pri projektu smo se osredotočili na sistemsko zasnovo celotne skupine tekmovalnih čevljev. Elite 3.0 je eden izmed najbolj prepoznavnih izdelkov na svetovnem trgu, zato morajo biti vse spremembe zelo premišljene. Ne glede na to je čevelj prežet z inovacijami. Pred oblikovanjem vsake nove generacije se ponovno natančno vprašamo o vseh lastnostih in potrebah. Med razvojnim procesom je bilo narejenih ogromno prototipov. Odločitev za uporabo novega inovativnega pokrova je pomenila veliko funkcionalno nadgradnjo, ki omogoča dihanje, istočasno pa smo s temeljitim razvojem našli možnost za popolnoma nove oblikovalske rešitve. Končni rezultat združuje funkcionalno superiornost, edinstveno zasnovo, premišljene detajle in močno prepoznavnost v svetovnem merilu."

"V Alpini smo se zelo potrudili, da bi tekmovalcem in vrhunskim tekačem na smučeh resnično omogočili teči v čevljih, ki bodo nekaj posebnega, hkrati pa bodo odgovarjali vsem zahtevam, ki jih tek na smučeh postavlja pred tako zapleten in zahteven izdelek, kot so vrhunski čevlji za tek na smučeh. Menimo, da se nam je z modeli ELITE 3.0 to idejo uspelo dobro približati," še dodaja Alpinin produktni vodja Robert Križnar.

Da gre za resnično revolucionaren čevelj je med 6.500 prijavljenimi izdelki iz 60 držav, prepoznala tudi komisija izbranih svetovnih strokovnjakov priznane nemške oblikovalske organizacije Design Zentrum Nordrhein, ki podeljuje prestižno nagrado Red Dot.

Kaj dela zmagovalne čevlje Elite 3.0 tako posebne?

Dominik Landertinger

Za imenom Elite 3.0 se skrivajo najlažji in najbolj odzivni smučarsko tekaški čevlji na svetu. Gre za prvi čevelj v karavani svetovnega pokala, ki se je v celoti poslovil od PVC materiala in predstavlja revolucionaren zgornji del čevlja, ki diha, je izjemno lahek ter udobno elastičen. Na kritičnih območjih čevlja, kjer se stikata podplat in zgornji del, je nameščena tanka plast posebne membrane, ki preprečuje kakršen koli vdor vode v čevelj. Prav zaradi tega izjemno pomembnega detajla se tekmovalec brez skrbi lahko osredotoči izključno na svojo zmagovalno predstavo.

Nadine Faehndrich, Jonna Sundling, Linn Svahn

Tehnologiji "Free heel" in "Active edge", ki temeljita na karbonu, odpravljata nepotrebne pritiske na peto in zagotavljata prilagodljivost različnim tipom in oblikam stopala ter tako optimalno moč, popoln nadzor in najboljši možen prenos moči pri teku. Vnovična nagrada Red Dot je za Alpino velikega pomena, saj se z njenim prejetjem znova potrdilo, da je podjetje na pravi poti – razvojni, tehnološki in oblikovalski. To pa najbolje dokazujejo tudi tekmovalci kot so Stina Nilsson, Linn Svahn, Hans Christer Holund ter številni drugi, ki so v nagrajenih čevljih že osvajali zlate medalje na svetovnih tekmovanjih.

Hans Christer Holund

Naročnik oglasnega sporočila je Alpina.