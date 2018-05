Finalistka Taja Šviligoj: Zaradi osamljenosti sem se zatekla h glasbi #video #intervju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena izmed šestih tekmovalk, ki se bodo to soboto v finalni oddaji Nova zvezda Slovenije potegovale za naziv velike zmagovalke, je Primorka Taja Šviligoj, ki se seboj prinaša žalostno zgodbo. Kot otrok se je borila z depresijo, a jo je prav s pomočjo glasbe in pa podpore družine uspela premagati. Katera glasbena zvrst najbolj opiše njen značaj in kaj obljublja za finale, preverite v video intervjuju.