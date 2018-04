Ko snemanje Gorskih sanj prekine smeh #video

Gorske sanje

Dolgotrajna snemanja so bolj zabavna, če je ekipa dobro uigrana in sproščena. Tudi igralska zasedba Gorskih sanj med dolgimi urami snemanja najde trenutke za sprostitev, včasih pa za nenačrtovan smeh poskrbijo kar igralci med snemanjem. Tako sta se v prizor kar malce preveč vživela Saša Mihelčič in Primož Vrhovec, ki v Gorskih sanjah igrata zakonca Alenko in Mitjo. Poglejte in se nasmejte!