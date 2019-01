Sobotna premiera: Lažna mesta

Po literarni uspešnici Johna Greena prirejeni film prinaša zgodbo o odraščanju in se vrti okoli Quentina in njegove skrivnostne sosede Margo, ki je tako oboževala uganke in misterije, da je to postala še sama ... Film bo premierno na slovenskih televizijah na sporedu v soboto, 19. januarja, ob 20.00 na Planetu.

Paper Towns, 2014

V soboto, 13. januarja, ob 20.00 na Planet TV

Drama

Režija: Jake Schreier

Igrajo: Nat Wolff, Cara Delevingne, Justice Smith, Austin Abrams

Zgodba:

Po literarni uspešnici Johna Greena prirejena Lažna mesta prinašajo zgodbo o odraščanju in se vrtijo okoli Quentina (Nat Wolf) in njegove skrivnostne sosede Margo (Cara Delevingne), ki je tako oboževala uganke in misterije, da je to postala še sama. Potem ko fanta pelje na celonočno dogodivščino prek njunega domačega mesta, Margo nenadoma izgine – za sabo pa pusti skrivnostne namige, ki jih mora Quentin razvozlati.

Iskanje fanta in njegove zabavljaške prijatelje popelje na veselo pustolovščino, ki je polna smeha in hkrati ganljiva. Na koncu Quentin dojame, da mora, če hoče izslediti Margo, globlje razmeti pravo prijateljstvo – in pravo ljubezen.

Film je prejel nagrade Teen Choice za najboljšo novinko (Cara Delevingne), najboljši poletni film in najboljšo poletno filmsko zvezdnico (Cara Delevingne).

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.