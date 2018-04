Nedeljska akcija s filmom Hitman: Agent 47

FILM

Hitman: Agent 47, 2015

V nedeljo, 15. aprila, ob 20.00 na Planet TV

Akcijska kriminalka

Režija: Aleksander Bach

Igrajo: Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto, Ciaran Hinds

Zgodba:

Elitni morilec, ki so ga s pomočjo genskega inženiringa spremenili v popoln ubijalski stroj, je znan tudi po zadnjih dveh številkah, vtetoviranih na njegov vrat. Je vrhunec desetletij razvoja in raziskav – in 46 predhodnih klonov agentov – pri čemer ga odlikujejo neprimerljiva moč, hitrost, vztrajnost in inteligenca. Njegova najnovejša tarča je mogočna korporacija, ki namerava razkriti skrivnost preteklosti Agenta 47 in tako ustvariti vojsko morilcev, katerih sposobnosti bodo še presegale njegove.

