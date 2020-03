Igralko po skoku v smetnjaku pričakale podgane #foto

Po filmu Bournova zapuščina (Bourne Legacy), ki bo na sporedu ob 20. uri na Planetu, si ob 22:30 lahko ogledate še triler z naslovom Igra (The Game). V glavnih vlogah se bodo predstavili Michael Douglas, Deborah Kara Unger in Sean Penn. V nadaljevanju vam razkrivamo nekaj izzivov, s katerimi so se soočali med snemanjem filma.

V trilerju Igra lahko spremljamo Michaela Douglasa kot premožnega bankirja Nicholasa, ki dobi nenavadno rojstnodnevno darilo: izberejo ga za sodelovanje v akcijski igri, ki poseže v vsa področja njegovega življenja, kmalu pa ne zmore več razlikovati med igro in resničnostjo. Kje vse pa se je zapletlo med nastajanjem te filmske zgodbe?

Prizor iz filma Igra.

Preložili so začetek snemanja

Režiser David Fincher je želel triler Igra (The Game) posneti pred filmom Sedem (Seven). Ko pa je glavno vlogo v Sedem prevzel Brad Pitt, je snemanje Igre preložil, dokler ni bil dokončan film s Pittom.

Spremeniti so morali vlogo

V zgodbi bi originalno vlogo Nicholasove sestre morala odigrati Jodie Foster, ki pa si je vmes premislila in zaželela zaigrati v vlogi hčerke. Režiser David Fincher in Michael Douglas sta tej ideji nasprotovala, vlogo sestre pa spremenila v vlogo brata, ki jo je nato dobil Sean Penn. Jodie Foster je na to odgovorila s tožbo, na srečo pa so zaplet rešili sporazumno, brez sodišča.

Med snemanjem se je poškodovala igralka

Med snemanjem enega od prizorov si je Deborah Kara Unger, ki v filmu igra Christine, zlomila kost stopala. To pa ni bil edini zaplet, ki se ji je zgodil med nastajanjem filma. V prizoru, kjer skoči v smetnjak, so jo v njem namreč nepričakovano presenetile žive podgane.

