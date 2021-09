Starost: 22 let

Kraj bivanja: Ljubljana

Žan Luka Konjar je študent, ki obožuje tenis, igrati ga je začel že v osnovni šoli. Ker je težko pri miru, v življenju nenehno potrebuje akcijo. Posebej dolgčas mu je bilo med epidemijo, zato se je še bolj posvetil športu in vadbi doma. Z veliko samodiscipline je vadil tudi do trikrat na dan. Prijatelji so ga nato spodbudili, da se je prijavil na Exatlon, za katerega pravi, da bo stavil na svojo borbenost, energijo in mladost.

