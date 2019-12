Samodiagnoza ali kredibilen zdravniški nasvet?

Dostop do novic in informacij se je v zadnjih dveh desetletjih drastično spremenil. Če smo nekoč hlastali za informacijami, imamo danes povsem drugačno težavo. V dobi prenasičenosti z informacijami, ki jih ponujajo svetovni splet in iskalniki, se pogosto znajdemo v položaju, ko moramo ločiti zrno od plev. Ko gre za zdravje, je to še posebej problematično. V prispevku pišemo o tem, zakaj se pri zdravstvenih nasvetih ni pametno zanašati na splet, ampak na zdravnike in kredibilen zdravstveni nasvet .

Z iskanjem zdravstvenih odgovorov v člankih in na forumih na spletu povečujete zmedenost. Splet ne more nadomestiti pogovora z zdravnikom, ki na štiri oči oceni resnost simptomov in nas napoti na nadaljnje preiskave. Poleg tega zdravnik s pregledom kartoteke dobi informacije o vaših preteklih zdravstvenih dogodkih in stanjih, česar spletni brskalniki kljub množici informacij in navidezni inteligentnosti nikoli ne bodo zmogli.

Že hitite pred računalnik, v iskalnik vpišete simptome in naletite na "diagnoze", ki vaše duševno stanje le še poslabšajo in povzročijo, da so vaši dnevi do obiska osebnega zdravnika prežeti z dodatno skrbjo za lastno zdravje. Laiki si informacije, tudi če so ustrezne, razlagamo po svoje. Pa je to res potrebno? Ko gre za zdravje, z enosmerno komunikacijo ne pridete daleč. Rešitev je v komunikaciji, ki bo potekala v obe smeri – z vprašanji, odgovori in razmisleki. Nekaj dni vas že mučijo glavobol, nespečnost, bolečina v mišicah, utrujenost, čez dan ste pozabljivi.

Takojšnja zadovoljitev potreb je postala del našega življenja. Težko razumemo, da je treba na svojega zdravnika ali zdravnika svojih otrok čakati več dni. Kadar nastopijo zdravstvene težave, ob katerih nam ni treba poiskati urgentne pomoči, se po nasvet obrnemo na svoje najbližje, pogosto pa se lotimo tudi iskanja informacij na različnih spletnih straneh in v debatah na forumih. Da je tako, potrjujejo tudi različne študije. Z uporabo interneta je obveščenost o simptomih bolezni in zdravljenju skokovito narasla. Po podatkih Evropskega statističnega urada je leta 2018 kar 48 odstotkov Slovencev internet uporabljalo za iskanje informacij, povezanih z zdravjem.

Po informacije na splet - da ali ne?

Stara modrost pravi, da papir (berite: splet) prenese vse, realno življenje pa ne. Na internetu je poplava najrazličnejših informacij, "najnovejših" odkritij iz sveta medicine, vse od odkritij o čudežnih dietah do informacij, ki zadevajo obravnavanje resnih bolezni ali poškodb. Presoja točnosti laičnih mnenj in informacij na spletu je za nestrokovnjaka zelo težka.

Da obstajajo ogromne razlike med kakovostjo podatkov na spletnih straneh, ni nobena skrivnost, čemur pritrjujejo tudi raziskovalci z ameriške univerze Washington. Zdravstveni podatki na vladnih straneh so najnatančnejši, medtem ko ustreznost informacij strmo pade na sponzoriranih in novičarskih straneh, predvsem pa na straneh, ki jih ustvarjajo posamezniki brez strokovne usposobljenosti. Večina podatkov tam je ali nepovezanih z resnično težavo ali celo nepravilnih. Zaupanja vredni so le forumi, ki jih moderirajo zdravniki, specialisti z določenega področja medicine.

Ko gre za zdravje, nam običajno preostali viri informacij ne morejo ponuditi prave slike in le še povečujejo zmedenost. Po urah brskanja pogosto ugotovimo, da si s pridobljenimi informacijami ne moremo prav veliko pomagati. Tako zapravljamo čas, medtem ko bi z enim telefonskim pogovorom z zdravnikom lahko že dobili strokovno mnenje, ki je v trenutkih, ko to potrebujemo, neprecenljivo. Odgovore omogoča zdravstveno zavarovanje Zdravstveni nasvet Triglav, Zdravstvene zavarovalnice.

Večina zdravstvenih nasvetov, ki jih dobite od svojih bližnjih, prijateljev in znancev, je dobronamernih. Veliko nasvetov, ki jih najdete na spletu, je neškodljivih, toda "spletne klinike" in nekritično sprejemanje nasprotujočih si nasvetov lahko vam in vaši okolici povzročijo nepotrebne skrbi. Velika verjetnost je, da boste naleteli na pretirano, podcenjevalno ali pavšalno oceno.

Z zavarovanjem Zdravstveni nasvet strokovno informacijo dobite tudi takrat, ko vašega družinskega zdravnika ni v ordinaciji. 365 dni na leto od 6. do 22. ure lahko pokličete Zdravstveno točko na brezplačno telefonsko številko 080 26 64 ali pišete na elektronski naslov tocka@triglavzdravje.si, kjer vam v terminu, ki vam ustreza, uredijo telefonski pogovor z zdravnikom družinske medicine – za vas ali za vašega mladoletnega otroka, in to petkrat na leto. Zdravnik bo ocenil vaše simptome ali pojasnil izvid ter priporočil nadaljnje ravnanje.

V Zdravstveni točki pa so vselej neomejeno na voljo tudi medicinske sestre, ki vam svetujejo, kaj lahko storite z napotnico, ki ste jo dobili, kje in kako se lahko naročite na zdravstvene preglede ter na koga se lahko obrnete na nadaljnji nasvet.

Kako deluje? Zavarovanec se na zdravstveni nasvet naroči prek asistenčnega centra Zdravstvena točka vsak dan od 6. do 22. ure, zavarovalnica pa zagotovi povratni klic razpoložljivega zdravnika v dogovorjenem terminu. Zdravnik vam ponudi oceno simptomov in priporoča ravnanje. Za koga? Zavarujejo se lahko vsi s prebivališčem v Sloveniji, stari več kot 18 let. Storitev Zdravstveni nasvet lahko uporabljate tudi za svoje mladoletne otroke. Kdaj? V primeru nenujnih zdravstvenih težav so zdravniki in medicinske sestre vsak dan na voljo od 6. do 22. ure. Cena? Zavarovanje Zdravstveni nasvet znaša 82 centov na mesec. Zavarovanje traja eno leto in se ob poteku avtomatsko podaljša za enak čas trajanja zavarovanja. V enem zavarovalnem letu zavarovancu pripada kar pet telefonskih pogovorov z zdravnikom in neomejeno število pogovor z medicinskimi sestrami. Kako do medicinskega osebja? Brezplačna telefonska številka Zdravstvene točke 080 26 64,

080 26 64, e-pošta info@triglavzdravje.si ,

, zastopstva ,

, svetovalci.