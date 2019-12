Navodilo Arsa: na Gorenjskem lahko odstrelijo pet volkov

Z namenom preprečiti resno škodo na premoženju ljudi je Agencija RS za okolje (Arso) prejšnji teden v sredo izdala dovoljenje za odstrel petih volkov na območju občin Železniki, Gorenja vas - Poljane, Cerkno in Bohinj. Dovoljenje je že pravnomočno in velja do konca januarja prihodnje leto, so za STA pojasnili na Arsu.

Lovci so letos po interventnem zakonu odstrelili 161 medvedov in štiri volkove. Medtem ko je lov na volkove ustavljen, so medvedi še na tarči, prihodnje leto pa bodo na seznamu za odstrel tudi šakali, ki so se v zadnjih desetih letih močno razširili na območju Slovenije.

Arso je dovoljenja izdal za lovišča Sorica, Železniki, Selca, Porezen, Poljane, Gorenja vas in Sovodenj ter za dele lovišč Stara Fužina, Nomenj - Gorjuše in Bohinjska Bistrica, ki so zunaj območja Triglavskega narodnega parka.

Ne gre za odstrel po interventnem zakonu

Arso je dovoljenje za poseg v populacijo volkov, ki so sicer zavarovane živali, izdal na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, torej ne gre za odstrel na podlagi interventnega zakona o odvzemu rjavega medveda in volka iz narave.

Kot so še pojasnili na Arsu, lahko dovoljenje izdajo ob izpolnjevanju več pogojev, med drugim je pogoj, da ni druge zadovoljive možnosti kot odvzem iz narave z odstrelom volka. Prepričani so, da ta poseg ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije.

Volk je bil v Sloveniji prvič delno zavarovan leta 1976, popolnoma zavarovan pa je od leta 1993.