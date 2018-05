Spremljanje predčasnih volitev v državni zbor, ki bodo 3. junija 2018 – pravila spletnega medija Siol.net

Spletni medij Siol.net na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji v nadaljevanju objavlja obseg, pogoje in način spremljanja dogajanja in dejavnosti pred predčasnimi volitvami v državni zbor, ki bodo v nedeljo, 3. junija 2018.

Spletni medij Siol.net bo dogajanje, dejavnosti in mnenja pred volitvami v državni zbor spremljal in javnost obveščal v skladu s svojo uredniško politiko ter v skladu z novinarskimi standardi in etiko. Dogajanje, dejavnosti in mnenja, povezana z volitvami, bomo javnosti predstavljali objektivno in uravnoteženo.

Ob objavi raziskav javnega mnenja o volitvah v državni zbor bo spletni medij Siol.net upošteval zahteve preglednosti in objektivnega informiranja. V ta namen bomo navedli naziv, sedež in naslov naročnika, plačnika in izvajalca raziskave, čas, ko je bila raziskava opravljena, vzorec in odzivnost vprašanih, zastavljena vprašanja in merske napake.

Spletni medij Siol.net se zavezuje, da rezultatov raziskav javnega mnenja, povezanih z volitvami v državni zbor, ne bo objavljal 24 ur pred dnem glasovanja in do zaprtja volišč na dan glasovanja.

Spletni medij Siol.net prostora, namenjenega novinarskim vsebinam, ne bo namenjal objavi uradnih obvestil, sporočil ali drugih dokumentov v zvezi z volitvami.

Spletni medij Siol.net bo tudi med volitvami v državni zbor v skladu z zakonodajo zagotavljal objavo popravkov oziroma odgovorov na objavljeno informacijo. Objavo bomo odrekli tistim vsebinam, ki bi popravek ali odgovore poskušale izkoristiti za posredno kampanjo pred volitvami. Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo zakoniti interesni predstavniki, lahko pa tudi novinarji in bralci.

Spletni medij Siol.net bo oglaševalske vsebine, povezane z volitvami, objavljal z navedbo naročnika. Pri teh vsebinah bo jasno označeno, da gre za plačane vsebine in ne za novinarske vsebine. Brezplačnih oglaševalskih vsebin ne bo.

Spletni medij Siol.net nima vpliva na način objave informacij, povezanih z volitvami, prvotno objavljenih na Siol.net, v drugih medijih. Za takšne objave Siol.net ne odgovarja.