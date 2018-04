Na volitve tudi stranka, ki želi premagati "tranzicijsko levico" #video

Mesec in pol pred volitvami, na katerih bo največja gneča doslej, na politični parket prihaja še ena stranka. Novi socialdemokrati (NS), ki se predstavlja kot alternativa na levici. V stranki poudarjajo, da so stranka proti strankam.

Novinarka: Lea Majcen/Video: Planet TV

Gre za Krščanske socialiste Andreja Magajne, združene z gibanjem Nova prihodnost odstavljenega veleposlanika Milana Balažica. Zraven je tudi skupina iz nekdanje Združene levice. Cilj NS je umik tranzicijske levice in starih elit.

Prvi medijski nastop Novih socialdemokratov pa je z referendumsko kampanjo proti vladnemu drugemu tiru zasenčil Vili Kovačič.

Novi socialdemokrati, združeni pod nageljnom - simbolom delavskega razreda in revolucije, se predstavljajo kot alternativa na levici in ostro nastopajo proti tisti v parlamentu .

"Predstavlja nova omrežja, tajkunska omrežja, režim globoke države, bančnega kriminala, kriminala belih ovratnikov, ki je potem politično prekrit s strankami, ki sebe nazivajo, da so leve," je povedal predsednik stranke Balažic.

Razgraditi želijo koruptivno klientelistično omrežje

Poleg vrnitve lastnine, nižjih plač, več delovnih mest in ustavitev migrantskih tokov in celo referenduma o izstopu iz EU je glavna točka programa torej "Razgradimo to globoko državo, razgradimo to koruptivno klientalistično omrežje", je bil jasen Magajna.

Andrej Magajna Foto: STA Čeprav sta oba stara znanca politike, Balažic nekdanji veleposlanik v Avstraliji, ki so odpoklicali zaradi udeležbe zloglasnega Nikolasa Omana na prireditvi ambasade, in Magajna, ki ga je afera s pornografskim gradivom na njegovem računalniku odnesla iz parlamenta, nato pa so se izgubili vsi policijski dokazi o tem.

"Proti nama so bile vložene ovadbe in obtožbe, ki so bile najbolj monstruozne, vse te obsodbe na sodiščih so padle, vse po vrsti so padle, izkazalo se je, da je šlo za montirane stvari - to je način, kako se obračunava z resnimi nasprotniki strank, ki so na oblasti - da se jih umaže, politično iznakazi," je pojasnil Balažic.