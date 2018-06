EU: Za zaščito pred manipulacijami volitev so odgovorne države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Evropsko komisijo so države tiste, ki so prve odgovorne za zaščito pred volilnimi manipulacijami na spletnih družbenih omrežjih, kakršen je Facebook. "Kar zadeva zakonodajo, so članice tiste, ki morajo ukrepati," je po srečanju s pravosodnimi ministri v Luxembourgu dejala evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova.