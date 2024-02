Zunanji ministri v Bruslju neformalno o Ukrajini, Afriki in Turčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunanji ministri držav članic EU bodo danes na neuradnem zasedanju v Bruslju razpravljali o odnosih Unije z Afriko in Turčijo v luči aktualnih geopolitičnih razmer, predvsem vojne v Ukrajini in bližnjevzhodnega spora. Del zasedanja bo namenjen tudi strateški razpravi o nadaljnji podpori Kijevu na različnih področjih.

Zunanji ministri EU, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, bodo razpravljali o dolgoročni strategiji za Ukrajino. Po napovedih Evropske službe za zunanje delovanje bodo govorili o različnih vidikih ruske agresije na Ukrajino, nadaljnji vojaški podpori tej državi in njenem približevanju Uniji.

Sestali se bodo, potem ko so voditelji članic na četrtkovem vrhu EU potrdili 50 milijard evrov vreden sveženj makrofinančne pomoči Kijevu do leta 2027. Pred tem so na decembrskem zasedanju podprli začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino.

Poslabšane razmere v Afriki

Ruska agresija je močno spremenila geopolitične okoliščine, ki vplivajo tudi na države v Afriki. Tam se poslabšujejo varnostne razmere, gospodarstva stagnirajo, spopadajo pa se tudi z nazadovanjem na področju demokratičnih standardov.

Belgijsko predsedstvo Sveta EU si prizadeva za razmislek, kako lahko EU v teh okoliščinah bolje izpolni pričakovanja afriških partneric.

Pogovori tudi s Turčijo

V luči trenutnega dogajanja v svetu, ki ga poleg vojne v Ukrajini med drugim močno zaznamuje bližnjevzhodni spor, bo prav tako potekala ministrska razprava o prihodnjih odnosih s Turčijo.

Ministri bodo v bruseljski palači Egmont obeležili pol stoletja neuradnih srečanj, ki nosijo ime po nemškem gradu Gymnich. Tam je leta 1974 potekalo prvo tovrstno srečanje.