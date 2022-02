Na stolu v dnevni sobi po dveh letih našli žensko truplo

Truplo 70-letne Marinelle Beretta so našli dve leti po tem, ko je umrla v svojem domu v bližini jezera Como na severu Italije. Našli so jo v naslonjaču v dnevni sobi.

Truplo 70-letnice so po naključju našli gasilci. Te so zaradi drevesa, ki je padlo na vrt Berette, poklicali sosedi, poroča CNN. Našli so jo v naslanjaču v dnevni sobi. Vzrok smrti za zdaj še ni znan, ugotovili pa so, da je Beretta umrla proti koncu leta 2019.

Ženska je živela sama. Oblasti ne vedo, ali ima še živeče sorodnike, saj se po novici o njeni smrti še nihče ni javil.

Župan Coma Mario Landriscina je na pogreb Marinelle Beretta povabil vse prebivalce mesta. Kot je povedal v izjavi za javnost, bo stroške pogreba krila občina. "To je trenutek, ko moramo stopiti skupaj. Tudi če Beretta nima sorodnikov, bomo mi postali njeni sorodniki," je povedal Landriscina.

Na Facebooku se je oglasila tudi Elena Bonetti, italijanska ministrica za družino in enake možnosti. Izrazila je sožalje, obžaluje to, kar se je zgodilo: "Nihče ne bi smel biti sam. Naša dolžnost je, da pazimo drug na drugega."