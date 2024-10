Zelenski bo načrt za zmago, tudi Golobu, predstavil v Bruslju

Voditelji članic EU bodo danes v Bruslju razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo, pri čemer jim bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predstavil tudi svoj načrt za zmago v vojni z Rusijo. Vrh EU ima na dnevnem redu še zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu in upravljanje migracij.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.15 Biden v pogovoru z Zelenskim napovedal skoraj pol milijarde dodatne vojaške pomoči Ukrajini

6.45 Obrambni ministri Nata danes tudi o ukrajinskem načrtu za zmago

6.00 Zelenski bo v Bruslju predstavil načrt za zmago

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v telefonskem pogovoru ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu napovedal 425 milijonov dolarjev vredno dodatno vojaško pomoč, je sporočila Bela hiša. Gre predvsem za sisteme zračne obrambe in topništvo.

ZDA nameravajo Ukrajini v prihodnjih mesecih zagotoviti več deset sistemov zračne obrambe z več sto raketami, dodatne topniške sisteme, znatne količine streliva ter več tisoč dodatnih oklepnih vozil, je sporočila Bela hiša.

Biden namerava novembra organizirati virtualno srečanje kontaktne skupine za obrambo Ukrajine na ravni voditeljev. To srečanje je bilo načrtovano za 12. oktober v ameriški bazi Ramstein, vendar ga je moral Biden zaradi orkana Milton odpovedati.

Biden danes potuje v Nemčijo, kjer se bo srečal z nemškimi voditelji na temo Ukrajine in Bližnjega vzhoda. Načrtovani obisk v Angoli, kamor naj bi Biden odpotoval po Nemčiji, so prestavili na prvi teden decembra.

Bela hiša je še sporočila, da je Zelenski Bidna seznanil z načrtom za zmago proti Rusiji, kar je Biden vzel na znanje in napovedal nadaljnja posvetovanja. Odločitve o zeleni luči za ukrajinske napade globoko v rusko ozemlje z zahodnim orožjem tako še ni.

ZDA so doslej Ukrajini zagotovile okrog 175 milijard dolarjev vredno vojaško in gospodarsko pomoč. Zmaga republikanca Donalda Trumpa na novembrskih predsedniških volitvah bi nadaljevanje te pomoči postavila pod vprašaj.

Na zasedanju v Bruslju se bodo danes sestali obrambni ministri članic Nata, ki se bodo med drugim posvetili podpori Ukrajini. Govorili naj bi tudi o načrtu za zmago Ukrajine predsednika Volodimirja Zelenskega, ki se bo po napovedih danes tudi pridružil ministrom na srečanju. Zasedanja se prvič udeležuje novi obrambni minister Borut Sajovic.

Kot je napovedal Rutte, ki bo prvič od prevzema položaja generalnega sekretarja vodil zasedanje, bo beseda tekla tudi o načrtu za zmago Ukrajine proti ruski agresiji, ki ga je v sredo v ukrajinskem parlamentu predstavil Zelenski. Pri tem je kot eno ključnih prioritet načrta izpostavil članstvo Ukrajine v Natu.

Zelenski, ki bo pred tem danes v Bruslju sodeloval na vrhu EU, se bo popoldne udeležil zasedanja obrambnih ministrov na sedežu Nata, so sporočili pri zavezništvu.

V okviru zasedanja bo drevi potekala delovna večerja v formatu Sveta Nato-Ukrajina, na kateri bo ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov predstavil aktualno stanje v Ukrajini in nujne potrebe države.

Prvi dan srečanja se bodo obrambni ministri zavezništva sestali tudi z indo-pacifiškimi partnerji z Japonske, iz Južne Koreje, Avstralije in Nove Zelandije, kar bo prvo srečanje ministrov na tej ravni v zgodovini Nata.

Prisoten bo tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Razprava bo osredotočena na varnostne razmere v obeh regijah in na priložnosti za poglobitev medsebojnega sodelovanja, je sporočilo ministrstvo za obrambo.

Ministri Nata bodo nato v petek razpravljali še o krepitvi odvračalne in obrambne drže zavezništva.

Zelenski se bo danes zasedanja Evropskega sveta tretjič od začetka ruske invazije udeležil osebno in kolegom iz članic unije predstavil svoj načrt za zmago Ukrajine v vojni. Eno bistvenih prioritet načrta predstavlja vabilo Ukrajini za članstvo v Natu.

Voditelji članic, med njimi premier Robert Golob, se bodo predvidoma posvetili predvsem vojaški in finančni podpori Kijevu. Pričakovati je, da bodo govorili tudi o predlogu za posojilo Ukrajini v višini do 35 milijard evrov.

Na dnevnem redu imajo še zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu, o čemer so že v sredo razpravljali z voditelji šestih zalivskih držav. V skupni izjavi so pozvali k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu, pa tudi k miru v Ukrajini.

Konflikta v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu med drugim pomembno vplivata na notranjo varnost v državah članicah in njihove odločitve na področju migracij, ki naj bi bile najobčutljivejša tema zasedanja. Pričakovati je, da bodo v središču razprave prizadevanja za izboljšanje stanja na področju vračanja zavrnjenih migrantov v države izvora.

Krajšo razpravo bodo opravili še o krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva, ki pa bo služila predvsem kot priprava na neformalno zasedanje na to temo v Budimpešti 8. novembra.