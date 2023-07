Zelenski: To je neizogiben, naraven in popolnoma pravičen proces #vŽivo

"Vojna prihaja v Rusijo, v njena strateška središča in vojaška oporišča," je v nedeljo dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je ruska zračna obramba nad Moskvo sestrelila tri ukrajinske brezpilotne letalnike. "To je neizogiben, naraven in popolnoma pravičen proces," je ob tem dejal Zelenski.

Pomembnejši dogodki dneva:



7.55 Ponoči napadli mesto Harkov

7.51 Zelenski: To je neizogiben, naraven in popolnoma pravičen proces

Ponoči so Rusi napadli mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine. V napadu je bilo zadeto skladišče, en človek je bil pri tem poškodovan, poročajo ukrajinske oblasti. Kot dodajajo, se je napad zgodil okoli polnoči, izvedel pa ga je sistem S-300 iz regije Belgorod.

This night, #Russian invaders shelled #Kharkiv. A fire broke out in a warehouse building. pic.twitter.com/2E9LA3lG6p — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2023

"Vojna prihaja v Rusijo, v njena strateška središča in vojaška oporišča," je v nedeljo dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko je brezpilotno letalo zadelo poslovno okrožje v Moskvi. Vojna postopoma prihaja "na ozemlje Rusije, v njena kulturna središča in vojaška oporišča, in to je neizogiben, naraven in popolnoma pravičen proces", je dejal Zelenski v okviru dnevnega nagovora ob robu obiska v Ivano-Frankovsku na zahodu države. "Ukrajina se krepi," je dodal.

Rusija je v nedeljo zjutraj sporočila, da je ponoči odbila dva ločena ukrajinska napada brezpilotnih letal. Cilj enega od njih je bil priključeni polotok Krim, drugega pa Moskva. V ruski prestolnici, katere mednarodno letališče je bilo za kratek čas zaprto, sta bili nekoliko poškodovani dve poslovni stolpnici v glavnem poslovnem okrožju mesta. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so v napadu na Moskvo sodelovali trije brezpilotni letalniki, od katerih so enega sestrelili, preostala dva pa "nevtralizirali z elektronskim bojevanjem", poroča hrvaški Index.

