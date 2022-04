Zelenski: Odkrili smo novo množično grobišče. Rusi uporabljajo mobilne krematorije. #vŽivo

66. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinske oblasti so odkrile novo množično grobišče, je povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V množičnih grobiščih v bližini mesta Buče so do zdaj skupaj odkrili 900 trupel, poroča BBC. “Nihče ne ve, koliko ljudi je umrlo. Sledile bodo posledice, izvedli bomo preiskavo,” je povedal Zelenski in ruske čete obtožil uporabe mobilnih krematorijev, s katerimi naj bi po njegovih besedah čistili sledi.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



9.08 Madžarski zunanji minister: Podjetja plačujejo plin v rubljih

8.45 Slovaška po dogovoru s Poljsko Ukrajini pošilja mige

9.08 Madžarski zunanji minister: Podjetja plačujejo plin v rubljih

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je v petek izjavil, da "večina podjetij iz Zahodne Evrope, ki uvažajo plin iz Rusije, plačujejo v skladu z zahtevami Rusije in dobavitelja", torej v rubljih. Ta podjetja so odprla račune pri banki Gazprom, proti kateri niso uvedene sankcije, ta pa menja evre za rublje in s tem plača plin, je razložil.

Ob tem je minister med petkovim obiskom v Lendavi zavrnil, da bi Madžarska kršila dogovorjene sankcije EU, ker je pristala na ruske zahteve, da bo plin plačevala v rubljih, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. "Ni res, da so drugi to zavrnili, so le manj odprti glede tega," je dejal, odgovornost za "zmedo" pa pripisal "prevladujočim mednarodnim medijem", ki da "načrtno izkrivljajo resnico".

"Lahko imamo politične razprave glede tega, da potrebujemo druge energetske vire ali kako pomembna je neodvisnost od ruskega plina, vendar pa ne moremo kupovati plina na ideoloških ali filozofskih osnovah, gre za fizični proces," je dejal.

"Če bi lahko uvažali od drugod, bi to počeli, vendar pa bi za to morali odkriti nova nahajališča plina in zgraditi nove plinovode," je dejal Szijjarto. "Ne moremo ogrevati stanovanj s političnimi izjavami," je še dodal v Lendavi, kjer je sicer obiskal madžarsko manjšino v Sloveniji in se sestal z vnovič izvoljenim poslancem madžarske narodne manjšine Ferencem Horváthom in županom Lendave Janezom Magyarjem.

Predsednica Evropske komisije je sicer v sredo opozorila, da predstavlja plačevanje ruskega plina v rubljih, če to ni predvideno v pogodbi, kršenje sankcij EU proti Rusiji. Tedaj je ruski plinski dobavitelj Gazprom ustavil dobave plina Poljski in Bolgariji, ker nista pristali na to, da bi plin plačevali v rubljih.

"Naše smernice so zelo jasne. Plačevanje v rubljih, če to ni predvideno v pogodbi, predstavlja kršenje naših sankcij," je v sredo poudarila von der Leynova.

Pojasnila je, da je okoli 97 odstotkov pogodb o dobavi ruskega plina v evrih ali dolarjih. Rusko zahtevo za plačevanje v rubljih je označila za enostransko potezo, ki je v nasprotju s pogodbami. Podjetja, ki imajo pogodbe v evrih oziroma dolarjih, po njenih besedah ne smejo pristati na ruske zahteve. "To bi predstavljalo kršitev sankcij in s tem veliko tveganje za podjetja," je poudarila.

8.45 Slovaška po dogovoru s Poljsko Ukrajini pošilja mige

Slovaška bo poslala svoje stare mige-29 iz sovjetskih časov Ukrajini, Poljska pa bo zagotavljala varnost zračnega prostora tudi nad Slovaško, sta se v petek v Bratislavi dogovorila obrambna ministra obeh držav, slovaški minister Jaroslav Nad in njegov poljski koleg Mariusz Blaszcak.

Poljska bo tako s svojimi lovci F-16 varovala tudi slovaški zračni prostor, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je dejal Blaszcak, "bo povsem naravno" za poljsko letalstvo, da bodo povečali svoje območje nadzora tudi nad južno sosedo. Slovaška je manjša od Poljske, obe sta članici zveze Nato in obe mejita na Ukrajino, ki jo v boju proti Rusiji tudi intenzivno podpirata z vojaško in humanitarno pomoč.

V Bratislavi so sicer sprva zavračali medijske navedbe, da naj bi Slovaška prisluhnila ukrajinskim pozivom, naj države, ki še imajo sovjetske mige, pošljejo ta letala za pomoč v boju z ruskim letalstvom. Ukrajinski piloti so namreč izurjeni za letenje s temi tipi letal.

Slovaška sicer skuša zamenjati svoje mige, tudi zato, ker jih lahko servisira le v Rusiji, a še vedno čaka na ameriške lovce F-16, ki jih je naročila pred več leti. In dokler teh ne bo, so bili migi nujni za varovanje slovaškega zračnega prostora, so pojasnjevali v Bratislavi.

Podobno je Slovaška sprva zavračala možnost, da bi Ukrajini poslala sistem zračne obrambe S-300, ki prav tako še izvira iz sovjetskih časov. Potem pa so se v začetku aprila v Bratislavi premislili in dokaj presenetljivo sporočili, da so sistem že tajno posredovali Ukrajini.

Slovaška vlada se sicer zaradi vojaške pomoči Ukrajini sooča tudi s kritikami opozicije, ki trdi, da vlada zavaja lastne državljane in ogroža nacionalno varnost, ker da je država brez primerne vojaške obrambe, še poroča dpa.