Zelenska: Veliko Ukrajincev je umrlo, ker nam Zahod ni pravočasno dobavil orožja #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.30 Zelenska: Veliko ljudi je izgubilo življenje, ker nam Zahod ni pravočasno dobavil orožja

8.30 Zelenska: Veliko ljudi je izgubilo življenje, ker nam Zahod ni pravočasno dobavil orožja

Ukrajinska prva dama Olena Zelenska je v intervjuju za švicarski dnevnik Neue Zuercher Zeitung dejala, da je veliko Ukrajincev izgubilo življenje, ker jim Zahod ni pravočasno dobavil orožja. "Vsaka država bi morala prevzeti del odgovornosti za to," je povedala.

"Hitra dobava orožja bo pospešila zmožnost Ukrajine, da zmaga v vojni. To pomeni zaščito naše države, naših talentov in naših otrok," je dejala. In dodala: "Meje te vojne so meje Ukrajine."

Potem ko so zahodni zavezniki razblinili upanje Ukrajine o hitri dobavi bojnih tankov, je Zelenska nagovorila tudi Svetovni gospodarski forum v Davosu. Na svojem profilu na Instagramu je zapisala, da je obisk foruma v Davosu "potekal v ozadju grozljivih novic". "Mrtvi otroci in odrasli, uslužbenci ministrstva za notranje zadeve in državne službe za nujne primere. Ko takšna novica nekaj minut pred nastopom pride od doma, še globlje razumeš, kako pomembno je, da se Ukrajino sliši na takšnih ploščadah, kot je Davos. Na vsaki razpravi je ukrajinsko vprašanje zvenelo na najvišji ravni, bilo je najbolj v ospredju. Ob vsakem srečanju sem čutila, da nas podpirajo, saj so mi vsi govorili o nadaljnji pomoči."